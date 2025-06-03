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خارج الحدود

الشرطة البلجيكية تغلق شارعا ببروكسل للاشتباه في طرد أمام أحد مباني المفوضية الأوروبية

الشرطة البلجيكية،فيتو
الشرطة البلجيكية،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة البلجيكية أغلقت شارعا وسط بروكسل للاشتباه في طرد أمام أحد مباني المفوضية الأوروبية.

وفي سياق آخر، لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه إثر صدمه من قبل سيارة تابعة للشرطة البلجيكية، وذلك في ظروف لا تزال ملابساتها محل تحقيق واسع.

 ووقع الحادث المروع في شارع “جلوير ناشيونال” في بلدية Ganshoren، وأكّدت النيابة العامة في بروكسل في وقت لاحق وقوعه، مشيرة إلى أن سيارة الشرطة المعنية تنتمي إلى جهاز الأمن المحلي.

وحسب التصريحات الأولية، كانت سيارة الشرطة تطارد أحد المشتبه بهم حين وقع الاصطدام المميت.

وأشارت إلى أن  الضحية صبي من مواليد عام 2013، كان يركب دراجة بخارية صغيرة بالقرب من حديقة إليزابيث، قبل أن تصدمه السيارة أمام أعين المارة.

جان بول فان ليثيم، عمدة بلدية Ganshoren وعضو حزب “Les Engagés”، أكّد في تصريحاته أن الطفل كان في طريقه على متن دراجته حين صدمته السيارة التابعة للشرطة.

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الشرطة البلجيكية المفوضية الأوروبية بروكسل أوروبا

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