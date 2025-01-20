فوائد الشاي الأخضر، يساعد في إنقاص الوزن ويخفف التوتر والقلق

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على مكافحة الالتهابات والسكري، مع تحسين الذاكرة وصحة القلب.

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر أنواع الشاي المفضلة في العالم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الشاي الأسود، وسواء تم تقديمه ساخنًا أو باردًا، فإن الشاي الأخضر منعش ومهدئ.

يقدم المشروب أيضًا العديد من الفوائد الصحية، ويشمل ذلك تقليل القلق وخفض الكوليسترول وحماية صحة الدماغ والحفاظ على صحة العظام، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

هل الشاي الأخضر مفيد لك؟

قد يكون الشاي الأخضر هو الشاي الأكثر صحة الذي يمكن شربه، ويأتي الشاي الأخضر من نفس النبات - الكاميليا سينينسيس - مثل الشاي الأسود، ولكن صانعي الشاي يعدون الأوراق بشكل مختلف.

تخضع أوراق الشاي الأخضر لعملية التبخير أو القلي في المقلاة أو التجفيف بالحرارة، وتحدث هذه الخطوة بعد الحصاد مباشرة قبل أن تتأكسد الأوراق تمامًا وتتحول إلى اللون البني (وهو ما يحدث مع الشاي الأسود)، وتساعد عملية التجفيف السريع هذه في إظهار بعض خصائص الشاي الأخضر الأكثر صحة.

الفوائد الصحية للشاي الأخضر

لقرون من الزمان، استمتع الناس بنكهة الشاي الأخضر الخفيفة وفوائده الصحية المتعددة، وفي جميع أنحاء العالم، يتزايد استهلاك الشاي الأخضر.

10 أسباب قد تجعل الشاي الأخضر في مقدمة نظامك الغذائي:

1. يقاوم الالتهابات المسببة للسرطان

أوراق الشاي الأخضر غنية بالفلافونويدات التي تسمى الكاتيكين، وتعمل هذه البوليفينول (مادة كيميائية نباتية) في أوراق الشاي كمضاد للأكسدة، ويحتوي الشاي الأخضر بشكل خاص على نسبة عالية من غالات إبيجالوكيتشين-3 (EGCG)، وهو كاتشين له خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد EGCG ومضادات الأكسدة الأخرى في تقليل الالتهاب الناجم عن الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

لكن بعض الأبحاث تشير إلى أن البروتين وربما الدهون الموجودة في الحليب قد تقلل من فوائد الشاي المضادة للأكسدة، كن حذرًا مما تضيفه إلى الشاي الأخضر وحاول الاستمتاع بالشاي الأخضر بدون حليب.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وعودة السرطان، بما في ذلك:

سرطان الثدي.

سرطان القولون.

سرطان المريء.

سرطان الكبد.

سرطان الرئة.

سرطان البروستاتا.

سرطان المعدة.

2. يمنع السكتة الدماغية وأمراض القلب

تشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الشرايين وهو عامل خطر رئيسي لمشاكل القلب.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا من كوبين إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قللوا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 24٪.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، بما في ذلك EGCG والكيتشينات الأخرى، على خفض الكوليسترول "الضار" (البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL) والكوليسترول الكلي، ويحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مركبات الفلافونويد الأخرى التي تحمي القلب والتي تسمى كيرسيتين والثيافلافين، وتفتح مركبات الفلافونويد الأوعية الدموية وتحافظ على مرونتها، مما يساعد على تدفق الدم بحرية أكبر.

قد تفسر هذه التأثيرات سبب انخفاض ضغط الدم المرتفع المزمن في الشاي الأخضر، ولماذا تُظهر الأبحاث أن العديد من البريطانيين - المعروفين بشرب الشاي بعد الظهر - أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية مقارنة بغير شاربي الشاي.

ولكن إذا كان الشخص يتناول أتورفاستاتين لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، تُظهر الأبحاث أن الماتشا قد يقلل من فعالية هذا الدواء.

3. يعزز صحة الدماغ

الأحماض الأمينية، مثل إل ثيانين، والكاتيكين، مثل EGCG، لها فوائد وقائية للدماغ، ووجدت الدراسات التي أجريت على البالغين في منتصف العمر وكبار السن أن شاربي الشاي الأخضر بشكل متكرر لديهم خطر أقل بنسبة 64٪ لفقدان الذاكرة أو مشاكل التركيز، وكان هذا الانخفاض في المخاطر أعلى بنحو 20٪ من المشاركين في الدراسة الذين شربوا الشاي الأسود.

وجدت دراسة أخرى أجريت على أشخاص يعانون من علامات ضعف التفكير (التدهور المعرفي) أن الشاي الأخضر يقلل من جزيئات معينة تسمى المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر.

4. يقوي العظام

وجد تحليل تلوي لـ 17 دراسة مختلفة أن شرب الشاي يمكن أن يحمي من هشاشة العظام وكسور العظامن وتشير النتائج إلى أن EGCG والبوليفينولات الأخرى الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تقوي العظام عن طريق تحسين كثافة العظام وتقليل مقدار العظام التي تفقد مع التقدم في السن.

5. يخفض نسبة السكر في الدم

يستفيد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 أو المعرضون لخطر الإصابة به (مرحلة ما قبل السكري) من شرب المزيد من الشاي الأخضر، وتشير الأبحاث إلى أن المستويات العالية من L-theanine في الشاي الأخضر قد تمنع مرض السكري، وتظهر دراسات أخرى أن الشاي الأخضر يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) وحساسية الجسم للأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة جارية في اليابان أن شرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر كل يوم يقلل من خطر الوفاة بسبب مضاعفات مرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 40٪، الشاي الأخضر هو الشاي الأكثر شعبية في اليابان.

يفضل العديد من الناس نوعًا يسمى سينشا، والذي يتم صنعه عن طريق تبخير الأوراق، كان لدى المشاركين في الدراسة الذين تناولوا كوبين من القهوة بالإضافة إلى الشاي الأخضر انخفاض بنسبة 63٪ في خطر الوفاة بسبب مضاعفات مرض السكري من النوع 2.

6. يحمي البروستاتا

تشير الدراسات المعملية إلى أن البوليفينول في الشاي الأخضر - وخاصة EGCG - قد يمنع تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، ويسبب تضخم البروستاتا الحميد تضخم البروستاتا، مما يؤدي إلى كثرة التبول ومشاكل أخرى، وتشير النتائج إلى أن EGCG يمنع خلايا البروستاتا من التكاثر وتضخم الغدة. ولكن هناك حاجة إلى البحث البشري قبل أن نعرف على وجه اليقين.

7. يخفف التوتر والقلق

يمكن أن يساعد L-theanine في الشاي الأخضر في تخفيف التوتر والقلق.

وتشير الأبحاث إلى أن مادة L-theanine تؤثر بشكل كبير على تأثيرات الكافيين، فهي تقلل من آثاره المنشطة وتحسن الوظائف الإدراكية والمزاج والتركيز.

8. يمنح المزيد النشاط

مع ما يقرب من 30 مليجرامًا من الكافيين لكل كوب سعة 200 ملي، يحتوي الشاي الأخضر على أقل من ثلث المنشط الموجود في القهوة، وهذا قدر كاف من الكافيين لمنح دفعة من الطاقة في منتصف النهار، ولكن ليس كثيرًا لدرجة أن يبقي الشخص مستيقظًا في الليل، كما أن مستويات الكافيين المنخفضة في الشاي الأخضر تجعل المشروب خيارًا ذكيًا إذا كنت تحاول تقليل الكافيين.

9. يجعلك تبدو أصغر سنًا

قد تمنح خصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة أيضًا بشرة أكثر شبابًا وصحة، ووجدت الدراسات أن البوليفينول في الشاي الأخضر يزيد من الكولاجين ومرونة الجلد، مما يساعد في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

تشير دراسات أخرى بحثت في تطبيق مستخلص الشاي الأخضر على الجلد إلى أنه يمكن أن يساعد في منع حب الشباب وعلاج البثور عند ظهورها.

10. يساعد في إنقاص الوزن

هناك بعض التكهنات بأن الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يكسر الدهون في الجسم وقد يزيد من عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في إنقاص الوزن، ووجدت دراسة حديثة أجريت في كوريا أن الإناث اللاتي شربن أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر كل يوم كان لديهن دهون بطن أقل بنسبة 44٪.

ويمكن أن يساعد الشاي الأخضر أيضًا في إدارة الشهية ومستويات السكر في الدم، مما قد يساعد في النهاية في إدارة الوزن أيضًا، إذا تم استهلاكه بانتظام.

ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب أن تشربها؟

لا يوجد عدد مثالي من أكواب الشاي الأخضر لشربها كل يوم للحصول على صحة مثالية، يمكن لمعظم الناس شرب ما يصل إلى ثمانية أكواب من الشاي الأخضر يوميًا بأمان، أو ستة أكواب إذا كانت السيدة حاملًا أو مرضعة"، فتعتمد الكمية حقًا على كيفية استجابة الجسم للكافيين.

يوصي الخبراء بأن يحد الأشخاص الحوامل أو المرضعات (الرضاعة الطبيعية) من تناول الكافيين بما لا يزيد عن 200 مليجرام يوميًان ويجب ألا يتناول الأطفال دون سن 12 عامًا الكافيين على الإطلاق.

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