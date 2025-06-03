رصد وإزالة محاولات البناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف خارج الحيز العمرانى بالوحدة المحلية بردين على مساحة 100 متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع القسم الهندسي بالتصدي لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية عبارة عن بناء قواعد خرسانية على مساحة 60 م بناحية عزبة الحمر بالمدينة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتم رد الشيء لأصله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ومدير الإدارة الزراعية بفاقوس ومسؤلى الوحدات المحلية ومسؤلى الجمعية الزراعية بفك شده خشبيه لدور ثاني علوي بمساحه 130م تقريبًا بقرية الزيادات التابعة للوحدة المحلية باكياد البحرية باسم المخالف ( ا. ع.ع )

إزالة تعدى بعرب الحصوة بالعزازى

كما تم تنفيذ الإزالة كليًا في المهد لمبنى بالبلوك الأبيض على مساحة ١٠٠م تقريبًا باسم المخالف (ا. ع.ا) بناحية الشيطاني ـ اكياد البحرية كما تم إزالة حالة تعدي بعرب الحصوه بالعزازي لسور من جهتين من الطوب الابيض البلوك بطول ١٣ م وارتفاع ٢ م بإسم المخالف (ي.ع.ح).

الوحدة المحلية بصفط زريق

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ حالة إزالة بقرية السحايرة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق اسفرت عن ازالة سور بطول ( 10 م )، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ر صد أي محاولة للبناء بدون ترخيص

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية.

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