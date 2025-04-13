الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

إزالة 5 حالات بناء مخالف بفاقوس محافظة الشرقية

ازالة 5 حالات بناء
ازالة 5 حالات بناء مخالف بفاقوس محافظة الشرقية - فيتو

تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برئاسة محمد الأباصيرى رئيس المركز من تنفيذ عدد 5 حالات تعدي علي مساحة إجمالية 480 متر بالوحدات المحلية القروية  الروضة والصالحية والصوالح والهيصيمية وإكياد  بنطاق المركز.

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بأبو كبير

 المواطنبن يشكرون المحافظ 

قدم المواطنين الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

رصد اي حلبة تعدى بالبناء فى الحال 

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 أو الإتصال على الخطوط الأرضية  

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

توجيهات المهندس خازم الاشمونى 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص             

 

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رئاسة مركز فاقوس محمد الاباصيري رئيس المركز والمدينة تنفيذ عدد 5حالات تعدى مساحة اجمالية 480 مترا الوحدة المحلية بالروضة الوحدة المحلية بالصالحية الصوالح والهيصمية

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