إزالة 5 حالات بناء مخالف بفاقوس محافظة الشرقية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برئاسة محمد الأباصيرى رئيس المركز من تنفيذ عدد 5 حالات تعدي علي مساحة إجمالية 480 متر بالوحدات المحلية القروية الروضة والصالحية والصوالح والهيصيمية وإكياد بنطاق المركز.

المواطنبن يشكرون المحافظ

قدم المواطنين الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

رصد اي حلبة تعدى بالبناء فى الحال

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 أو الإتصال على الخطوط الأرضية

توجيهات المهندس خازم الاشمونى

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.