الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

انتظام حركة المرور بعد إزالة آثار انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية (صور)

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل اعلي كوبري بالعاشر من رمضان، فيتو

قامت إدارة مرورالعاشر من رمضان محافظة الشرقية بتسيير الحركة المرورية أعلى كوبري سيراميكا كليوباترا بالمدينة بعدما تسبب انقلاب سيارة ربع نقل بتعطيل حركة المرورحتى قامت الإدارة العامة للمروربسحب السيارة عبر أوناش المروروانتظام حركة سيرالمركبات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

وأصيب شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري سيراميكا كليوباترا بنطاق مدينة العاشر من رمضان ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للسيارات وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

انقلاب سيارة ربع نقل اعلي كوبري بالعاشر من رمضان،فيتو
انقلاب سيارة ربع نقل اعلي كوبري بالعاشر من رمضان،فيتو

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى اعلي كوبري بنطاق مدينة العاشرمن رمضان وعلى الفورانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة شخص وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

انقلاب سيارة ربع نقل اعلي كوبري بالعاشر من رمضان،فيتو
انقلاب سيارة ربع نقل اعلي كوبري بالعاشر من رمضان،فيتو
انقلاب سيارة ربع نقل اعلي كوبري بالعاشر من رمضان،فيتو
انقلاب سيارة ربع نقل اعلي كوبري بالعاشر من رمضان،فيتو

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

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