الخميس 24 أبريل 2025
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إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بمركزي الزقازيق ومنيا القمح في الشرقية

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية.

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة حالتي تعد بمساحة ٥٢  مترا بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح.

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

 وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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