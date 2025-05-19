الإثنين 19 مايو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية: إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية

محافظ الشرقية: إزالة7حالات
محافظ الشرقية: إزالة7حالات تعدي علي الأراضي الزراعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة حيث تم ازالة 7حالات.  

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وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن  محافظة الشرقية ان ذلك  تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية واعتبارها المساس بها امن قومى.

قطع المرافق عن المنازل المخالفة 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٢ حالة تعدي على مساحة ٨٧٠ متر مباني و٥ حالات تعدي على مساحة ٨ قيراط و٢٣ سهم علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

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وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ اعمال المرحلة الاولى الموجة 26 لإزالة التعديات الأراضى الزراعية أراضى أملاك الدولة ازالة التعديات المحالفة

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