استشهاد 30 فلسطينيا، الاحتلال يمنع وصول مركبات الإسعاف لمناطق توزيع المساعدات

أعلنت الخدمات الطبية في غزة أن قوات الاحتلال منعت وصول مركبات الإسعاف إلى مناطق توزيع المساعدات.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وعدد من المصابين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على النازحين خلال انتظارهم للمساعدات الأمريكية في خان يونس غرب رفح.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف طالبي المساعدات في رفح وأطلق النار على المواطنين بهدف الإبعاد.

وكانت أفادت وسائل الإعلام باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء غرب خان يونس، ومنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 5 فلسطينيين استشهدوا مساء الاثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة النديم في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الكيان الصهيوني قرية المصدر جنوب شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع، فيما نسف جنود الاحتلال منازل في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,470 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.