أخبار مصر اليوم: توضيح عاجل من التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا.. البحوث الفلكية يكشف مفاجأة بشأن زلازل مصر.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

محامي نوال الدجوي: التسوية قائمة لكن هناك من يسعى لإفشالها وهذا طلب موكلتي

أكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، أن محاولات التسوية بين أفراد عائلة الدجوي لا تزال قائمة، لكن هناك أطرافًا خارجية قد تسعى إلى عرقلتها.

لقاء عائلي للعتاب والتصالح

وأوضح إصلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أنه مساء السبت الماضي، نجح أحد أفراد العائلة، في أن يجمع لقاء بين عمرو الدجوي وماهيتاب وإنجي، حيث جرى تعاتب بين الأطراف وتبادل للعزاء، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي على تعيين مكتب قانوني لتولي إجراءات التسوية.

تصريحات مفاجئة من الطرف الآخر

وأشار المحامي إلى أنه فوجئ صباح اليوم بتصريحات للمحامي محمد حمودة محامي أحمد وعمرو الدجوي، الذي أعلن فيها رفضه القاطع لأي تصالح، وأعاد التأكيد على ضرورة "الحصول على حق أحمد الدجوي"، كما أشار إلى وجود دلائل جديدة تُدين الطرف الآخر، واعتبر أن "خوفهم من هذه الدلائل هو ما دفعهم لمحاولة التصالح".

هل التسوية داخل عائلة الدكتورة نوال الدجوي في خطر؟

وأضاف إصلاح: "نحن بالفعل أمام خطوات مبدئية نحو تسوية، فهذه العائلة معتادة على إنهاء خلافاتها بالتصالح، لكني أخشى من وجود عناصر خارجية قد تسعى لإفشال هذا المسار."

وأكد أنه حتى الآن لم يتم عقد جلسة رسمية لإبرام اتفاق التسوية، لكنه لا يستبعد عقدها في الأيام المقبلة إذا لم تتدخل أطراف خارجية.

الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي

وعن الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي، قال إصلاح: "كلمتني اليوم وأخبرتني أنها كانت تشعر ببعض التعب، واشتكت من احتقان في الحلق وتذبذب في درجة الحرارة، وطلبت مني زيارتها بعد غد للحديث بشأن أمر التسوية".

وختم إصلاح تصريحه بالتأكيد على أن أي تواصل أو تعامل قانوني في القضايا الخاصة بالدكتورة نوال يجب أن يتم عبرها شخصيًا وبتفويض مباشر منها.

غرق كلي، وزيرة البيئة تكشف عن سيناريو متشائم للإسكندرية والدلتا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما شهدته محافظة الإسكندرية مؤخرًا من طقس مضطرب هو منخفض جوي وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، إلا أنه يُعد واحدًا من مظاهر التغيرات المناخية المتطرفة، والتي تُعرف علميًا باسم "موجات الطقس الجامحة".

ارتفاع منسوب البحر.. خطر يهدد السواحل المصرية

وأشارت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: إلى أن مصر والقارة الإفريقية من أكثر المناطق تأثرًا بالتغير المناخي، بسبب ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر الناتجة عن ذوبان الجليد وزيادة معدلات البخر.

وأضافت: "بين عامي 2050 و2100، من المتوقع أن يرتفع المنسوب بمقدار 50 سنتيمترًا، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على المدن الساحلية".

إجراءات احترازية لحماية الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ

قالت فؤاد إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لحماية المدن الساحلية، مشيرة إلى أن قلعة قايتباي بالإسكندرية كانت مهددة بالخطر، وتم تنفيذ بلوكات حماية بحرية لصد الأمواج.

وأوضحت: "نعمل على التكيف مع آثار التغير المناخي، ونعلم أننا لا نستطيع منعه بالكامل، لكن لولا تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية، لكانت الخسائر في الأرواح وإغلاق المدينة أمرًا واقعًا".

نظام إنذار مبكر وخريطة تفاعلية للتنبؤ بالطقس

وكشفت الوزيرة عن إطلاق نظام إنذار مبكر يعتمد على نموذج رياضي صادر عن الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، ويجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت: "نهدف إلى إنشاء خريطة تفاعلية للتنبؤ بالمخاطر المناخية قبل حدوثها".

صندوق الخسائر والأضرار يدخل حيز التنفيذ قريبًا

وأعلنت الوزيرة أن صندوق الخسائر والأضرار المناخية بات يحتوي على تمويلات فعلية، وسيتم تفعيله رسميًا في يوليو أو أغسطس المقبل، لتوفير دعم حقيقي للدول المتضررة من تغير المناخ، ومنها مصر.

سيناريوهات 2100: بين الغرق الكامل والأضرار الجسيمة

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالإشارة إلى وجود سيناريوهين لمستقبل دلتا النيل والإسكندرية بحلول عام 2100:

السيناريو المتشائم: يتحدث عن غرق كلي للمناطق الساحلية أو بالتحديد الإسكندرية والدلتا.

السيناريو المتفائل: يتوقع أضرارًا جسيمة ما لم تُتخذ إجراءات وقائية جادة.

وأكدت أن الدولة تعمل حاليًا وفق استراتيجية وطنية تضع في اعتبارها كلا السيناريوهين، لضمان مستقبل أكثر أمانًا للمدن الساحلية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23

البحوث الفلكية يكشف مفاجأة بشأن زلازل مصر

قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية:"نسجل زلازل بصفة دورية في مصر، بحكم أن مساحة الوطن مليون متر مربع، وبالتالي متوقع تسجيل زلازل يومية من أي مكان بقوة أقل ولا يشعر بها أحد".

النشاط الزلزالي في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"هناك بعض الأماكن نشطة زلزاليا بشكل خفيف في مصر ويحدث بها زلازل باستمرار مثل خليج السويس، وسجل زلزال بقوة 3.3 ريختر ولم يشعر به سكان الغردقة".

قواعد التعامل مع الزلازل في البحوث الفلكية

وأوضح: لنا قواعد في التعامل مع الزلازل حيث يتم الإعلان عن أي زلزال تتأثر به البلاد حينما تصل قوته فوق الـ 3.5 بمقياس ريختر.

وأكد: نسجل زلازل في مصر يوميًا ولكن النشاط يعتبر ضعيف جدًا ولا يثؤ على حياة الناس



توضيح عاجل من التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة استطلاع طلبة الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم يؤيدون تطبيق مقترح البكالوريا المصرية بنسبة 88%، وسيتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب وفي حالة الموافقة عليه سيتم تطبيقه على طلبة الشهادة الإعدادية المتواجدون بالصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي الجاري.

وزير التعليم: 88% من أولياء الأمور يؤيدون مقترح البكالوريا وسيكون اختياريا

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مقترح البكالوريا سيكون اختياريا بجانب الثانوية العامة.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير بجانب لجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة “تم تخفيف مناهج الثانوية العامة منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفى اللغة العربية يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، وفي اللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف فى عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفى القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

نظام الثانوية العامة

وتابع عبد الحكم: “فى مادتى الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما فى الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا”.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وبين أن تصحيح العربى واللغة الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم فى جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها فى كنترول واحد.

وكشف عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين فى كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات ووضع طلاب النظامين القديم والجديد معا.

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