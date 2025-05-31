الأرصاد الجوية: معرضون لتكرار عاصفة الإسكندرية في محافظات أخرى (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه كان هناك تحذيرات من الهيئة قبل العاصفة الثلجية بـ 72 ساعة، وزادت التحذيرات قبل العاصفة بـ 24 ساعة، وتم إرسالة هذه التحذيرات في شكل ورقة منفصلة لكافة القطاعات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة بوجود أمطار رعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".

السبب وراء عنف العاصفة الثلجية على الإسكندرية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأمطار الرعدية شدتها تختلف وقد تزيد وهو ما حدث في الإسكندرية، كما أن الرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية أدت إلى زيادة سرعة الرياح على الأرض أثناء تساقط الأمطار".

ظواهر جوية غير معتادة

وأضافت: قمة السحابة كانت عالية وهو ما أدى الي حبات البرد أو الكرات الثلجية، وهذه الظواهر الجوية غير معتادة في هذه الفترة من السنة مع التغيرات المناخية الحادة.

وأكدت: التغيرات المناخية مستمرة في ظل الاحتباس الحراري ومن الوارد تكرار العاصفة الثلجية في محافظة أخرى بخلاف الإسكندرية، موضحة أن الدولة بالفعل بدأت في مشاريع التكيف مع الظواهر المناخية وتغيير البنية التحتية.



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