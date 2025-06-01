الممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها يكشف تفاصيل فض وصية الراحلة الدكتورة منى

أجاب الدكتور محمد شحاتة، رئيس قسم القضايا بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، والممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول مصير الأسهم بين الورثة من أبناء الدكتور شريف الدجوي والحفيدتين من الدكتورة منى الدجوي كهيكل ملكية في الشركات والمؤسسات محل النزاع، قائلًا:"هذه المسألة فيها أكثر من شق.

فمسألة الحديث عن تركة "شخص حي" مسألة حساسة، ولكن خلونا نقول إن التسوية التي تجري الآن برعاية من الدكتورة نوال الدجوي للم شمل العائلة، لا تزال المناقشات تدور حولها بين المؤسسات والشركات، وهي محل مفاوضات."

وصية الدكتورة مني الدجوي قبل وفاتها

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلًا: "متفائل أننا سوف نصل لحلول سريعة لهذه المسألة".

وردا على سؤال الحديدي: "هل بالفعل تم فتح وصية الراحلة الدكتورة منى الدجوي خلال الأيام الماضية؟" أجاب:"بالفعل، حدث ذلك. حيث إن الراحلة الدكتورة منى الدجوي، قبل رحيلها بعام، كانت قد أودعت وصية مغلقة في الشهر العقاري، وتم فضها والاطلاع عليها قبل أيام، وأوصت خلالها بثلث ما تملك لابنتيها إنجي وما هي من كافة ما تملك من أموال، ومن حكم القدر أنني معين من قبل الراحلة كقائم على تنفيذ تلك الوصية".



وواصل: "هذا حمل ثقيل على أي مكلف بتنفيذ وصية، وأنا حريص على المضي قدما في عملية التسوية الشاملة لإعادة العائلة تحت جناح الدكتورة منى الدجوي".



وردا على سؤال الحديدي: "هل الثلث الذي أوصت به بخلاف الإرث الشرعي؟" قال:"نعم، الثلث لا يشمل الإرث الشرعي. والقانون المصري يسمح بالوصية لوارث، حيث تركت الراحلة الدكتورة منى الدجوي والدتها، الدكتورة نوال الدجوي، التي سترث السُدس، وابنتين لهما حصة بخلاف الوصية، والنسبة المتبقية تُوزع على ذكور العائلة، وهم ورثة الدكتور أحمد الدجوي: عمرو الدجوي ومحمد.

كما أن القانون المصري يرتب تطبيق الوصية والإرث بداية من سداد كافة الديون من على كاهل المتوفى، ثم يتم إعطاء الوصية، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز نسبة الثلث، كما فعلت الدكتورة منى، ثم توزيع ما تبقى من التركة بعد الثلث الخاص بالوصية بالأنصبة الشرعية على الجدة والابنتين والذكور".



وقاطعته الحديدي بسؤال: "هل حصرتم هذا الإرث أو ما تركت؟" ليجيب: "عملية الحصر جارية، وسيكون جزءا من التسوية الشاملة في مختلف المنازعات، لأننا حريصون على ألا تبقى هناك أية شائبة في هذه العائلة".

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