محافظ الإسكندرية: موجة الطقس السيئ أظهرت جاهزية فرق العمل لمواجهة الأزمات

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الأداء التنفيذي في مواجهة موجة الطقس العنيفة التي ضربت المدينة مؤخرًا، والتي شهدت سقوط أمطار رعدية وثلجية مصحوبة برياح شديدة تجاوزت سرعتها 83 كم/س، إلى جانب متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه المحافظ الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية، من مديريات ومرافق ورؤساء الأحياء والجهات المعاونة، على ما بذلوه من جهود ميدانية فاعلة واستجابة سريعة ساهمت في تقليل آثار العاصفة على المدينة.

وأكد المحافظ أنه تم البدء في تقييم شامل لإدارة الأزمة، مشددًا على أهمية الوقوف بدقة على الدروس المستفادة، والتعلم من أي سلبيات أو ملاحظات ظهرت أثناء التعامل مع الحدث، لضمان تلافيها مستقبلًا، وتحسين كفاءة الاستجابة في مواجهة أي طوارئ محتملة.

كما أشار إلى أن الأزمة أظهرت العديد من نقاط القوة والجاهزية لدى فرق العمل وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، خاصة في ضوء التدريبات السابقة على السيناريوهات المحتملة بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة، وهو ما ساهم في وجود تنسيق فعّال وتحرك جماعي سليم تحت ضغط الحدث، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الإيجابيات وتعزيزها في الخطط المستقبلية.

وفي سياق آخر، تابع الفريق أحمد خالد الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى، موجهًا برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والمرافق، والعمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الميدانية والرقابية، ورفع كفاءة المساجد والساحات والحدائق، وتحسين الإضاءة العامة، وتعزيز النظافة في الشوارع والميادين، مع تشكيل غرف عمليات في كل حي للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو طوارئ.

وأكد المحافظ حظر إقامة شوادر الذبائح الحية في الطرق العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفة.

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