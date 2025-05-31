عمرو أديب عن عاصفة الإسكندرية: سرعتها 80 كيلو وتلج بحجم الطوب

علق الإعلامي عمرو أديب، على العاصفة الثلجية التي ضربت الإسكندرية، قائلا: “عاصفة سرعتها 80 كيلو ضربت الإسكندرية يعني بسرعة عربية وتلج بحجم الطوب، لكن البلد كلها وقفت وقفة واحدة والظهر الحياة رجعت تاني”.

وأضاف خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "اللي عنده حاجة يقدمها ويساعد الإسكندرية يتفضل وبعدين نشوف الأرصاد قالت إيه وإيه حصل".

مواجهة غرق الإسكندرية

وأشار: "النفق اللي كان بيغرق ويعمل فضايح قبل كده لكن النهارده الدنيا أحسن، الدولة ومحافظة الإسكندرية قاموا بواجبهم، ولما بيبقى التعامل سريع بنقول".

بيان الأرصاد الجوية قبل العاصفة

وتابع: "عاوز أقرأ لكم بيان الأرصاد عن عاصفة الاسكندرية أمطار خفيفة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية ونشاط رياح.. ده اللي اتقال مش اللي حصل والأسبوع القادم أمطار غزيرة".

ولفت :"هيبقى فيه أمطار أخرى في الإسكندرية لكن إيه مدى قوتها أكيد الأرصاد الجوية هتبلغ الجهات المعنية".

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