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محافظات

بعد مصرع فتاة، محافظ الفيوم يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على السيرفيس

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع إدارة المواقف، وإدارة المرور، لتكثيف المرور الميداني والحملات الرقابية على سيارات السيرفيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، جاء ذلك بعد سقوط إحدى طالبات كلية الخدمة الاجتماعية من سيارة سيرفيس، ولقيت مصرعها في الحال.

تفاصيل سقوط من سيارة سيرفيس بسبب تهور السائق

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط فتاتين من سيارة سرفيس بدائرة قسم أول الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ، يرافقها  سيارة إسعاف، وتبين من  أن الفتاة المتوفاة، دعاء جمال محمود علي، لفظت أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث، بينما أُصيبت سلمى سيد إبراهيم، بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتوصلت التحريات إلى أن السائق، أحمد عيد علي عيد الجيد، تحرك بالسيارة قبل نزول الفتاتين بشكل كامل، ما أدى إلى اختلال توازنهما وسقوطهما على الطريق، فتركهما وفر هاربا، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هويته وضبطه خلال وقت قصير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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وتحرر المحضر اللازم وأحيل الي النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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