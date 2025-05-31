السبت 31 مايو 2025
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حريق في منزل مكون من 5 طوابق بالفيوم

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في الفيوم، من السيطرة على حريق نشب في الدور الأخير بمنزل مكون من 5 طوابق في شارع العمود بمدينة الفيوم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي المنازل المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

إخماد حريق في منزل بشارع العمود

 تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ببلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في الطابق الأخير في أحد منازل شارع العمود، دائرة القسم، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، وسيارات الإطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة، ولم يتسبب الحريق في أي إصابات أو وفيات. 

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وتحرر محضر بالواقعة، في قسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحريق، وكاب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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