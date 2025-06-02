الإثنين 02 يونيو 2025
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طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والجبر

طلاب،فيتو
طلاب،فيتو

يؤدي طلاب  الشهادة الإعدادية ، اليوم الإثنين، بمحافظة الفيوم، إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادتي  اللغة الانجليزية، والجبر والاحصاء، بنظام البوكليت، وتم تسليم اوراق الاسئلة بنظام البوكليت الي مراكز توزيع الاسئلة بالإدارات التعليمية، لتسليمها الي رؤساء لجان سير الامتحانات، لتصل الأوراق إلى اللجان في موعد أقصاه الثامنة صباحا.

المتقدمون للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 2-6-2025

مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم تتسلم بوكليت الإنجليزي والجبر

واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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