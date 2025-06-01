بحث 65 شكوي في لقاءات خدمة المواطنين بمركز الفيوم (صور)

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كل من نائبه الدكتور محمد التوني، والسكرتير العام لمحافظة الفيوم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد أحمد شاكر، بعقد لقاءات لخدمة المواطنين بالمراكز والقرى، لتوفير وقت وجهد المواطنين، وسرعة تقديم الحلول المناسبة لشكواهم.

لقاءات نائب المحافظ

وقد عقد نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، التقى خلاله 26 حالة، وبحث 21 طلب ورقي.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 8 حالات، بحضور محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، ومديري الإدارات الخدمية في نطاق المركز.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 10 حالات، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

نوعيات الشكاوي في مراكز الفيوم

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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