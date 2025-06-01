الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بحث 65 شكوي في لقاءات خدمة المواطنين بمركز الفيوم (صور)

لقاءات خدمة المواطنين،
لقاءات خدمة المواطنين، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كل من نائبه الدكتور محمد التوني، والسكرتير العام لمحافظة الفيوم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد أحمد شاكر، بعقد لقاءات لخدمة المواطنين بالمراكز والقرى، لتوفير وقت وجهد المواطنين، وسرعة تقديم الحلول المناسبة لشكواهم.

لقاءات نائب المحافظ

وقد عقد  نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، التقى خلاله 26 حالة، وبحث 21 طلب ورقي.

 

لقاءات السكرتير العام

كما عقد  سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله  8 حالات،  بحضور  محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، ومديري الإدارات الخدمية في نطاق المركز.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد  أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله  10 حالات، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق. 

نوعيات الشكاوي في مراكز الفيوم

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-6-2025 في محافظة الفيوم

مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم تتسلم بوكليت اليوم الثاني

كما تم دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التضامن الاجتماعي السكرتير العام المساعد السكرتير العام لمحافظة الفيوم توفير فرص عمل خدمة المواطن خدمة المواطنين لقاء لخدمة المواطنين لقاءات خدمة المواطنين نائب محافظ الفيوم

مواد متعلقة

محافظة الفيوم تبحث 15 شكوى في لقاء خدمة المواطنين بإطسا

محافظ الفيوم يشهد مراسم قرعة الحج ويهنئ الفائزين

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 87 شكوى بلقاءات خدمة المواطنين

محافظ الفيوم: إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز سنورس

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 55 شكوى بلقاءات خدمة المواطنين

نائب محافظ الفيوم يبحث 89 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

فرص عمل وعلاج مجاني لغير القادرين في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة خلال لقائه مع المواطنين

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية