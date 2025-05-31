السبت 31 مايو 2025
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محافظات

مصرع اثنين وإصابة 23 آخرين في حادثين متفرقين في الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

حوادث الفيوم، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 23 آخرون، في حادثين متفرقين، على الطريق الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفيات القريبة، تحت تصرف جهات التخقيق، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظم المرور على جانبي الطريق.

الحادث الأول انقلاب سيارة عمال

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد  مدخل جرزا، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 14 عاملا وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام.

الحادث الثاني انقلاب نصف نقل

كما تلقي أيضا مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل علي الطريق الغربي، في نطاق محافظة الفيوم،  ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة  وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل،  بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر محضران  بالواقعتين،  وأخطرت النيابات المختصة، وصرحت النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدبت مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وتولي التحقيق.

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