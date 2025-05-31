ننشر أسماء المصابين في انقلاب سيارة عمال على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 14 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على الطريق الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل العمال المصابين الي مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظم المرور على جانبي الطريق.

الحادث وأسماء المصابين

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة محملة عمال على الطريق الغربي، وتوجهت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن المصابين هم:

عمر جمال عبد الفتاح عبد العظيم 17 سنة، وعبد الله محمد رمضان طه 16 سنة، ومحمد محمود عويس 27 سنة، و عبدالله رجب عبد الفتاح 37 سنة، وإسلام رمضان سيد عبد العزيز 26 سنة، وأيمن احمد محمود محمد 35 سنة، وأحمد عمر محمد إبراهيم 27 سنة، وأحمد سيد ربيع محمود 27 سنة، ومحمد رمضان عبد التواب عويس 34 سنة، وكريم محمد أحمد حداد 29 سنة، وحمادة محمد احمد حداد 27 سنة، ومحمد ربيع محمود 22 سنة، وعادل سيد رياض 28 سنة، وسيد عبد الدايم أبو رجيلة 25 سنة، وجميعهم مقيمون في محافظة بني سويف ، وتراوحت إصابتهم بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

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