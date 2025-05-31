السبت 31 مايو 2025
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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحان العربي والدين بنظام البوكليت

طلاب،فيتو
طلاب،فيتو

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مواد اللغة العربية والإملاء والخط في الفترة الأولي، والتربية الدينية في الفترة الثانية، وقد تسلمت مراكز توزيع الأسئلة في الإدارات التعليمية الأسئلة من المطبعة السرية فجر اليوم.

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

تكليفات محافظ الفيوم

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة قد أنهَت استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي ستنطلق اليوم السبت، وتم تكليف رؤساء المراكز والوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لتهيئة مناخ جيد للطلاب لأداء الامتحانات.

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واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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