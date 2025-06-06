مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه، تزخر المدينة المنورة بالعديد من المساجد والأماكن الدينية التي يتحب زيارتها اقتداء الرسول الكريم ومن تلك المساجد والأماكن التاريخية المهمة مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، فقد أسسه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخطه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مُهاجرًا إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة - رضوان الله عليهم-. ومسجد قباء من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد الحرم النبوي الشريف، وتُقام جميع الصلوات وصلاة الجمعة والعيدين في مسجد قباء، ويُعد مسجد قباء مقصدًا لزوار وسكان المدينة المنورة، لفضل الصلاة فيه. وفيما يلي أبرز المعلومات عن مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

مسجد قباء

تُشرف علي مسجد قباء، هيئة تطوير المدينة المنورة، يقع جنوب غرب المدينة المنورة على طريق الهجرة، ويبعد عن المسجد النبوي بنحو 3,5 كلم.

سبب تسمية مسجد قباء

ذُكر في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي أن مسجد قباء أخذ اسمه من بئر قباء التي أُنشئت في ذلك المكان، وعُرف قديمًا كذلك بمسجد بني عوف.

موقع مسجد قباء

يقع مسجد قباء في الجنوب الغربي للمدينة المنورة، على طريق الهجرة الذي يصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ويفصله عن الحرم النبوي مسافة 3,5 كلم. عُرف الموقع الذي بُني فيه المسجد قديمًا باسم "قرية قباء"، وهي قرية تنتشر فيها البساتين والنخيل، وتبعد عن المدينة المنورة بنحو ميلين أو ثلاثة.

مساحة مسجد قباء

مسجد قباء ثاني المساجد مساحةً بعد المسجد النبوي، إذ يتسع لـ20 ألف مصلّ، وتبلغ مساحة أرض المسجد 13,500م2، فيما تبلغ مساحة المصلى وحده 5,035م2، وهو يضم أربع مآذن، ويحتوي على 62 قبة، وملحق به سكن للأئمة والمؤذنين ومكتبة ومنطقة تسويق، خدمة للزائرين.

الأحاديث الواردة في فضل مسجد قباء

أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء، أو يأتي قُباء راكبًا وماشيًا، زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين"، وفي رواية للبخاري والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبًا وماشيًا، وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يفعله".

والصلاة في مسجد قُباء تعدل أجر عُمرة، فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أُسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةٌ في مسجد قُبَاءَ كعمرة" (صحيح الجامع: 3872).

• وأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قُبَاء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عُمرة" (صحيح الجامع: 6154).

• وأخرج ابن حبان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه شهِد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة، فأقبل ماشيًا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له: أين تَؤُمُّ يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أؤُمُّ هذا المسجد في بني عمرو بن عوف - يقصد مسجد قباء - فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى فيه كان كعدل عمرة"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 1184).

• وأخرج الحاكم من حديث عامر بن سعد، وعائشة بنت سعد – رضي الله عنهما – أنهما سمعا أباهما رضي الله عنه يقول: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إليَّ من أن أصلي في مسجد بيت المقدس"؛ (صحيح موقوف)؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 1183).

مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

عمارة مسجد قباء عبر العصور

أسس النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم، مسجد قباء، وفيه مصلّاه ومبرك ناقته، وجُددت عمارته قبل العهد السعودي أكثر من مرة، كانت أولاها في عصر الخلفاء الراشدين، إذ جدده الصحابي عثمان بن عفان، ثم جُدد في عهد عمر بن عبدالعزيز الذي بنى له أروقة، وشيّد فيه أول مئذنة،تلا ذلك تجديد أبو يعلى الحسيني الذي وضع له المحرابـ، ثم تبعه جمال الدين الأصفهاني، كما ساهم في تجديده بعض المحسنين على سنوات متفرقة.

ومؤخرا، لقي مسجد قباء عناية كبيرة، فرُمم وجُددت جدرانه الخارجية وزيد فيه من الجهة الشمالية سنة 1388هـ، وفي عام 1405هـ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بإعادة بنائه ومضاعفة مساحته عدة أضعاف مع المحافظة على معالمه التراثية بدقة، فهُدم المبنى القديم وضُمت قطع من الأراضي المجاورة من جهاته الأربع إلى المبنى الجديد، وامتدت التوسعة وأعيد بناؤه بالتصميم القديم نفسه، وجعل له أربع مآذن عوضًا عن مئذنته الوحيدة القديمة، كل مئذنة في جهة وبارتفاع 47 مترًا، وبُني المسجد على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي تفصل بينهما ساحة مكشوفة ويتصل الرواقان شرقًا وغربًا برواقين طويلين، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة منها 6 قباب كبيرة، قطر كل منها 12 مترًا، و56 قبة صغيرة قطر كل منها 6 أمتار، وتستند القباب إلى أقواس تقف على أعمدة ضخمة داخل كل رواق، وكُسيّت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وظُللت الساحة بمظلة آلية صنع قماشها من الألياف الزجاجية تُطوى وتُنشر حسب الحاجة.

وبلغت مساحة المصلى وحده 5035 مترًا مربعًا، وبلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له 13500 متر مربع، في حين كانت مساحته قبل هذه التوسعة 1600 متر مربع فقط، كما ألحق بالمسجد مكتبة ومنطقة تسويق لخدمة الزائرين.

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