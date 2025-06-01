بخلاف المسجد الحرام، أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي

أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي، تزخر مكة بلد الله الحرام بالعديد من المساجد والمعالم التاريخية المشهورة، فإلي جانب المسجد الحرام في مكة، هناك العديد من المساجد المشهورة في مكة بعضها يرجع شهرته كونه شهد موقفا من حياة الرسول صلي الله عليه وسلم فيما ترجع شهرة بعض مساجد مكة الأخرى إلي قربه من الحرم أو كونه ميقاتا لأهل مكة والمقيمين فيها، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي.

مسجد نمرة

مسجد نمرة

يعتبر مسجد نَمِرة من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي الآلاف من ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعًا وقصرًا، اقتداء بالنبي محمد.

وقد بني هذا المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول في حجة الوداع، في أول عهد الخلافة العباسية، بمنتصف القرن الثاني الهجري، ويقع إلى الغرب من المشعر، وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة نهى النبي عن الوقوف فيه، حيث قال: (وقفت ههنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة)، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منها.

ويعرف المسجد في العديد من الكتب التاريخية بعدة أسماء، مثل مسجد النبي إبراهيم ومسجد عرفة ومسجد عرنة.وقد أُخذ اسم مسجد عرفة من قرية كانت خارج عرفة أقام فيها النبي، ثم سار منها إلى بطن الوادي، حيث صلى الظهر والعصر وخطب في المسجد.

مسجد البيعة

مسجد البيعة

هو أحد المساجد التاريخية في المشاعر المقدسة، وسـمي بذلك لأنه الموضع الـذي عقـدت عنـده بيعـة العقبـة بين رسـول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، ويقع شرق مدينة مكة المكرمة في السفح الجنوبي لجبل "ثُبير"، على حدود مشعر منى، في شعب يدعى باسم "شعب الأنصار".

بني مسجد البيعة(مسجد العقبة) الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى، في عام 144هـ/761م تخليدا لذكرى مكان البيعة، والتي نتجت عنها هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة المنورة وتأسيس الدولة الإسلامية، حيث يبعد المسجد عن جمرة العقبة نحو 500م.

وكان مسجد البيعة متواريًا خلف جبل العقبة حتى عام 1428هـ/2007م، حين تمت أعمال تطوير المشاعر وتوسعتها وإزالة جبل العقبة، ما أظهر المسجد وأصبح جزءًا ظاهرًا من معالم وآثار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي. مسجد التنعيم أو مسجد عائشة

مسجد التنعيم أو مسجد عائشة

أحد مساجد مكة المكرمة، يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مسافة 7 كم عن الحرم المكي الشريف خارج حدود المسجد الحرام، وهو أحد أهم المعالم الإسلامية في مكة، ويسمى أيضًا بمسجد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-، لصلاتها به وإحرامها منه في حجة الوداع. لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما أرادت أنْ تعتمر، أمرها أنْ تعتمر مِنَ التنعيم كما في الصحيحين وغيرهما. فعن عائشة رضي الله عنه قالت: (يا رسول اللَّه، اعْتَمَرْتُمْ ولَمْ أعْتَمِرْ، فقال: يا عَبْد الرحمن، اذْهَب بأُخْتِك، فأعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيم) رواه البخاري. وفي رواية للبخاري ومسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: (اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرة).

ويعد المسجد ميقاتًا يحرم منه سكان مكة والمقيمين بها، ويستقبل أفواج المصلين على مدار العام.ويشهد المسجد كثافة عالية في موسمي الحج والعمرة فهو من الأماكن المعلومة والمشهورة، ويُسمى أيضًا بمسجد التنعيم لوقوعه في حي التنعيم بعد نهاية حَدِّ الحَرم مِن جهة المدينة المنورة، كما يُعرف باسم مسجد العمرة.. .

أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي مسجد الشجرة

مسجد الشجرة

يقع مسجد الشجرة بمكة المكرمة، قبيل مدخل مقبرة المعلاة من جهة الغزة، ومحاذيًا لمسجد الجن، ويُعرف بمسجد الجندراوي، وتعود تسمية مسجد الشجرة بهذا الاسم إلى المكان الذي شهد قصة شجرة في ذات الموقع قدمت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسلمت عليه.

والمسجد يقع عند سفح الجبل مقابل الحجون بحذاء مسجد الجن بالتحديد عند مدخل مقبرة المعلاة من جهة الغزة، وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالحجون فرد عليه المشركون فقال: اللهم أرني آية اليوم لا أبالي من كذبني بعدها فأتي فقيل: ادع شجرة فأقبلت تخط الأرض حتى انتهت إليه فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم ثم أمرها فرجعت إلى موضعها.

وقد تم بناء المسجد قبل نحو مئات السنين في ذلك المكان نسبة إلى الشجرة التي سلًمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي، مسجد الجن

مسجد الجن

يقع مسجد الجن في حي الغزة بمكة المكرمة، بجوار طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه "الطريق الدائري الثاني"، وتجاور مسجد الجن من جهته الشمالية مقبرة المعلاة، وهي من أشهر مقابر مكة المكرمة وأقدمها، وأكبرها مساحة، مما زاده أهمية لارتباطه ومجاورته كثيرا من المواقع الأثرية والتاريخية بمكة المكرمة، فضلًا عن وصول صوت أذان المسجد الحرام وصلاته لمحيط المسجد في أوقات الصلوات.

وقد سُمي بمسجد الجن لأنه بُني عند المكان الذي اجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن، يُسمى أيضًا مسجد الحرس، لأن صاحب الحرس كان يطوف بمكة المكرمة حتى إذا انتهى إليه وقف عنده ولم يَجُزه حتى يتوافى عنده عرفاؤه وحرسُه.

ومسجد الجن من المساجد القائمةً بمكة منذ القرن الثاني الهجري، وشهد عدة تجديدات خلال عصر الخلافة الإسلامية واستمرت حتى عصرنا الحاضر.

ويشكل المسجد مفترق طرق للقادمين والعائدين من المسجد الحرام وإليه، والمتجهين إلى أحياء مكة الشمالية والجنوبية، لارتباطه بمداخل ومخارج الطريق الدائري الثاني الذي يمثل نقطة الاحتواء لتدفق المركبات التي تزدحم بالمنطقة المركزية، ولا سيما في المواسم السنوية كموسمي الحج والعمرة.

ويمثل مسجد الجن نقطة التقاء لقاصدي تشييع الجنائز المقرر دفنها بمقبرة المعلاة، ولا سيما أن أحد أبوابه مقابل لمدخل المقبرة، مما جعله عنوانًا لقاصدي المقبرة، والمتأخرين عن صلاة الجنائز في المسجد الحرام للانضمام إلى الوفود الداخلة للمقبرة ومشاركتهم الدفن والتشييع.

أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي، مسجد الخَيْف

مسجد الخَيْف

هو أحد المساجد الخمسة الواقعة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وتضم مساجد: المشعر الحرام، ونمرة، والبيعة، والصخرات. يقع على سفح جبل منى الجنوبي بالقرب من الجمرتين الصغرى والوسطى، ويتسع لـ25 ألف مصلٍ. سُمي مسجد الخيف نسبة إلى موقعه، وهو كل ما انحدر من الجبل وارتفع عن مسيل الماء.

يفتح مسجد الخيف أبوابه للمصلين أيامًا معدودة في موسم الحج من كل عام هجري (يوم التروية، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق)، ويصلي به آلاف المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج، خامس أركان الإسلام، ويبعد المسجد عن محطة قطار المشاعر الموصلة للجمرات مسافة 4 كلم تقريبًا.

يُعدُّ من المساجد المهمة تاريخيًّا، حيث صلى فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء من قبله، وسمي بذلك مسجد الأنبياء. كما ورد في السنة النبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم "قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا فِيهِمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مَخْطُومٍ"، وقد حدد النبي محمد عليه الصلاة والسلام موضع صلاته عند الأحجار بين يدي المنارة.

أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي، مسجد المشعر الحرام

مسجد المشعر الحرام

أحد المساجد الخمسة الواقعة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية التي تضم مساجد الخيف والبيعة ونمرة والصخرات.

يقع في مشعر مزدلفة، بين مسجد نمرة في عرفات ومسجد الخيف في مِنى، ويفتح أبوابه ليلة عيد الأضحى، العاشر من شهر ذي الحجة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لصلاة المغرب والعشاء والمبيت في مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات.

ورد ذكر موقعه في القرآن الكريم "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام"، كما صلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند قبلته، وسمي بالمشعر الحرام نسبة لوقوعه في مشعر مزدلفة، التي تسمى "المشعر الحرام"، لوقوعها في حدود الحرم.

يقع مسجد المشعر الحرام على أرض مستطيلة مساحتها 5,040م2، ويبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 90م، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 56م، وله منارتان يصل ارتفاع الواحدة منهما إلى 32م، وفيه مداخل في جميع الجهات ما عدا الجهة الغربية، ويتسع لـ12 ألف مُصلٍ، حيث يقع في بداية مزدلفة على قارعة الطريق رقم 5 الذي يفصل بين التلّ والمسجد، ويبعد عن مسجد الخيف نحو 5 كم، وعن مسجد نمرة 7 كم.

كما يبعد عن المسجد الحرام مسافة نحو 11 كم،كان مسجد المشعر الحرام في القرن الثالث الهجري مربع الشكل، صغير المساحة، بسيط البناء، إذ لم يكن مسقوفًا، وله 6 أبواب، ثم مر المسجد بتوسعات عدة على مر التاريخ.

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