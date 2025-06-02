محافظ الشرقية يشارك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق العامة

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة وذلك عقب صدور قرار المحافظ رقم 1732 لسنة 2025 بتشكيله.

رؤساء مجالس إدارات الشركات

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أنه تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سكرتير عام للمحافظة وعضوية السكرتير العام المساعد ومدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات) ومدير مديرية الإسكان ومديري الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والحسابات بالمحافظة ومديري الشئون الفنية والشئون القانونية بالمركز.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعاذ ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام والمهندسة داليا سليم مدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات.

استخراج شهادات الاستبيان

استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على دور مركز معلومات شبكات المرافق العامة في إستخراج شهادات إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شدد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق العامة ووحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية مشيرًا إلى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.

اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض

وخلال الاجتماع أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق العامة أن أعمال المركز تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات.

تجهيز خرائط العمل التنفيذي

مع ضرورة تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

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