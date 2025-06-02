محافظ الشرقية يشيد بمجهودات وحدة السكان للارتقاء بجودة حياة المواطن

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة من خلال دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م، والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية وذلك من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات.

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إن المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أوضحت أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني ووجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث، كذلك رفع الوعي لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها لافتةً إلى ضرورة عقد الندوات والإجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وبدورها استعرضت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال شهر مايوالماضي والتي تمثلت في تنسيق ومتابعة ندوتين إرشادتين عن المغالاة في المهور ومشروع قيم وحياة بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بالتنسيق مع (رئاسة مركز الزقازيق - حي أول الزقازيق - حي ثان الزقازيق)، بالإضافة الى الفرق الطبية المتنقلة ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة بفاقوس.

كما تم تنظيم ندوات إرشادية عن (الأسرة ودور الأم المصرية فيها - الحج في الإسلام ) بمكتبة مصر العامة بفاقوس( واحة أمان ) وامتحانات فورية لمحو الأمية بالتنسيق مع هيئة تعليم الكباروتنفيذ مبادرة حروف من نور "امتحانات دورة أبريل ٢٠٢٥" بالحسينية.وندوات إرشادية عن الوقاية من السموم الفطرية - خطورة الزواج المبكر وختان الإناث بالحسينية.

عقد اجتماع شهرى لوحدة السكان

وتم تنظيم ندوات توعوية (الانتماء وحب الوطن - تحديد الأهداف - كلنا بنكمل بعض - التحصينات بالطب البيطري - أسباب الطلاق) بديرب نجم، وتنظيم ندوة عن المغالاة في المهور من خلال مبادرة " مش جهاز غسالة واحدة كافية" حي ثان الزقازيق وعقد الاجتماع الشهري لوحدة السكان والإتفاق عن الندوات الشهرية بصان الحجر وامتحانات الهيئة العامة لمحو الأمية بالعديد من المدارس بمركز بلبيس وذلك ندوة إرشادية عن السعار وكيفية التعامل مع حالات العقر والكلاب الضالة بالتنسيق مع إدارة بلبيس البيطرية.

إطلاق مبادرة ثقافتنا فى معرفيتنا

وتم إطلاق مبادرة " ثقافتنا في معرفتنا" ومن خلالها تم تنفيذ عدة ندوات إرشادية " عن السيرة النبوية - الأضاحي وشروط الأضحية)، كذلك تنفيذ قافلة طبية بمختلف التخصصات ببلبيس.ندوات توعوية ودينية عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ببلبيس والمراكز الاخرى وأمور متعلقة بالدين والعقيدة، حيث كانت ندوان شاملة لكل مناحى الحياة .

وتم عقد اجتماعين عبر برنامج زووم برئاسة مدير وحدة السكان بالتعاون مع منسقي الوحدات بالمراكز لمتابعة الأنشطة الخاصة بالخطة العاجلة ووضع الخطة التنفيذية النصف السنوية للتدريب لريادة الأعمال بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة الإستراتيجية مع بنك مصر خلال تنظيم خطة مبادرات الوحدة المركزية للسكان بجميع المراكز والقرى.

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