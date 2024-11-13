الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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محافظات

استمرار حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحافظة الشرقية

استمرار حملات رفع
استمرار حملات رفع الإشغالات

شن عدد من مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية وذلك فى بلبيس وفاقوس وحي أول وثان الزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق ومنيا القمح حملات مكبرة لرفع الإشغالات وايضا رفع الإعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة والإستندات الحديد والكراسي والترابيزات وتطبيق القانون على المتعدين لتحقيق الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدن.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع وإزالة كافه الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة والتشديد على عدم التهاون مع المتعدين على حرم الطريق وإزالة المخالفات فورًا حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

 

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رفع الاشغالات حملة مكبرة مراكز الشرقية محافظة الشرقية مشتول السوق ابوكبير حي اول وثان الزقازيق

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