محافظ الشرقية: تنفيذ 21 ألفا و397 مشروعا للشباب وتوفير 56 ألف فرصة عمل

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ٢١ ألفا و٣٩٧ مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليارات و ٤٠٩ ملايين و٥٣ ألف جنيه، وتوفير ٥٦ ألفا و٨٦٢ فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٢ يونيه ٢٠٢٥.

ضرورة تشجيع الشباب

أكد المحافظ ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

العربى الشبراوى مدير مشروعك بالمحافظة

وأشار العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.... وغيرها ).

الزقازيق بالمركز الأول وديرب نجم الثانى

وأضاف مدير مشروعك أن مركز الزقازيق- حي أول - حي ثان جاء في المركز الأول... بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٩٠ مشروعا بقيمة ٤٢٢ مليونا و٣٩٨ ألفا و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز ديرب نجم بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٤٨ مشروعا بقيمة ٤١٢ مليونا و٥١٣ ألفا و٤١٦ جنيهًا.

مركز الحسينية جاء بالمركز الثالت

وجاء بالمركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٨٥ مشروعا بقيمة ٣٧٥ مليونا و٥٧١ ألف جنيه و٩٠٠ جنيه. كما وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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