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خارج الحدود

مشاهد جوية لصعيد عرفات توثق استعدادات استقبال ضيوف الرحمن (صور)

الحج، فيتو
الحج، فيتو

نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» مجموعة من الصور الجوية من صعيد عرفات أظهرت الاستعدادات الكبيرة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأعلن مدير عام الجوازات السعودية، اللواء الدكتور صالح المربع أمس الأحد، أن  عدد الحجاج القادمين من الخارج حتى اليوم  بلغ 1,475,230 حاجًا.

 

إخراج أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح

في سياق متصل، كشف مدير الأمن العام السعودي ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي، أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلنًا عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.

توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الخطط الأمنية

وأوضح البسامي، أن الأمن العام السعودي استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الخطط الأمنية، مشيرًا إلى أن الأمن العام ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهمي، مبينًا في الوقت ذاته أنهم أعادوا أكثر من 269 ألفًا لا يحملون تصاريح الحج، في الوقت الذي تشدد السعودية إجراءاتها الأمنية لضمان منع حدوث أي مخالفات في الإطار ذاته.

إعادة 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجًا غير مصرح لهم

بدوره، أعلن مدير الأمن العام السعودي أنهم طبقوا العقوبات بحق مخالفي أنظمة الحج ضد أكثر من 75 ألفًا، مشددًا على أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من يخالف النظام في الحج، إذ ضبطت الفرق الأمنية 1239 شخصًا حاولوا نقل حجاج غير نظاميين.

وأوضح البسامي أن الأمن العام أعاد 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجًا غير مصرح لهم، كما حجز أكثر من 5 آلاف مركبة مخالفة كانت تخطط لنقل حجاج دون تصريح، موضحًا أن الأمن العام السعودي فعّل نقاط أمنية ثابتة على مداخل مكة من أجل ضبط المخالفين.

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