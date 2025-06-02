زغلول صيام يكتب: متى نتخلص من البيروقراطية والروتين في وزارة الشباب والرياضة؟!

منذ أيام قليلة، كتبت عن ضرورة توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تيسير الأمور لاستضافة معسكرات الدول العربية والأجنبية، بهدف استغلال المنشآت الرياضية المصرية التي كبدت الدولة مليارات الجنيهات، وهي فرصة ذهبية لتوفير عملة صعبة وجعل مصر على خريطة أبرز الدول التي تملك بنية أساسية تُعد الأفضل بالفعل.

وقلت: لسنا أقل من دول عربية شقيقة أو دول جوار مثل تركيا، التي أصبحت أفضل منا في استضافة معسكرات الفرق الأجنبية، رغم أن مصر تملك الكثير والكثير… لكن تذهب الكلمات أدراج الرياح مع روتين الموظفين داخل وزارة الشباب والرياضة.

نعم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أستاذ في الاستثمار الرياضي، ويكاد لا يمر يوم دون أن نسمع عن شراكة مع شركات عالمية في مجالات كثيرة، لكن مع ذلك، يتوقف الروتين حجر عثرة أمام كل جهوده.

لك أن تتخيل أن فريقًا عربيًا شقيقًا يطلب إقامة معسكر في مصر، ثم يفاجأ بالرد بأنه يجب تقديم الطلب قبلها بـ 15 يومًا! يا سلام!

كنت على علم بما يدور عندما أرسل نادي المريخ السوداني الشقيق طلبًا إلى اتحاد الكرة المصري بشأن إقامة معسكر في مصر لمدة عشرة أيام، وبدوره قام الاتحاد بإرسال الطلب للوزارة، وبدلًا من أن تقوم الوزارة بدورها في إرسال الطلب إلى الجهات المعنية لإبداء الرأي، وجهت خطابًا لاتحاد الكرة بأن الطلب مرفوض لأنه يجب تقديمه قبلها بـ 15 يومًا!

حاولت التواصل مع الوزير لإبلاغه بالأمر، ولكن يبدو أن مشاغله كثيرة، وكان الله في العون.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم التعامل فيها بالروتين والبيروقراطية، والتي أضاعت على مصر ملايين الدولارات… هل الأندية طالبة حسنة أو طالبة معسكر مجاني لا سمح الله؟! لا، لكن طلبها إقامة معسكر في مصر، وكم من معسكرات فشلت بسبب هذه السياسة.

أه لو كان الحماس الذي تم به إرسال خطاب الرفض هو نفس حماس البطولات التي تستضيفها مصر وتكلف ميزانية الدولة ملايين بل مليارات الجنيهات!

لا يوجد أفضل من الكلام المزوق، لكن واقع الأمر يقول شيئًا آخر… نسمع عن شركات لاكتشاف المواهب، لكن آخر لاعب مصري احترف كان منذ خمس سنوات مثلًا!! هل لابد من وجود لجان وأسماء في لجان؟! وإلا لا شيء يحدث!

سيادة الوزير: أتمنى أن تكون هناك إدارة داخل الوزارة تكون مهمتها جمع بيانات عن السياحة الرياضية في مصر والدخل الذي تدرّه لخزينة الدولة من العملة الصعبة، ومقارنتها بما تحققه المغرب وتونس والإمارات وقطر.

سيادة الوزير: أطلب من هذه الإدارة أن تعمل إحصائية عن عدد المباريات التي استضافتها المغرب لدول القارة الإفريقية التي لا تملك ملاعب معتمدة من الكاف والفيفا، وكم مباراة استضافتها مصر… رغم أن مصر زعيمة القارة السمراء، شاء من شاء وأبى من أبى!

الكلام كثير، ولكن يبقى لكل وقت أذان!

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