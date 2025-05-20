أول تحرك من جامعة الزقازيق بعد واقعة طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية(صور)

أجرى الدكتورهلال عفيفي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق، لمتابعة سير العمل في ضوء توجيهات ورعاية رئيس جامعة الزقازيق، ومراحل تنفيذ خطط التطويرالتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

عفيفي يتفقد المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق بعد واقعة طرد الطالبة

وكان في استقباله خلال الجولة إسلام البنا، المدير العام للمدن الجامعية، وعدد من مديري الإسكان والمشرفين على صالات الطعام والمباني السكنية. وشملت الجولة لقاءات مباشرة مع عدد من الطلاب من مختلف المحافظات والطلاب الوافدين، حيث استمع الدكتورعفيفي إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات والإقامة، مؤكدًا حرص الجامعة على إشراك الطلاب في تحسين بيئتهم المعيشية داخل الحرم السكني.

عفيفي يتفقد المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق بعد واقعة طرد الطالبة،فيتو

نائب رئيس الجامعة يشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة التعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات، وتقديم حلول عملية وسريعة تضمن راحة الطلاب واستقرارهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي المدن الجامعية اهتمامًا بالغًا باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية.

عفيفي يتفقد المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق بعد واقعة طرد الطالبة،فيتو

عفيفي يتفقد المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق بعد واقعة طرد الطالبة،فيتو

وأكد الدكتورعفيفي التزام الجامعة بخطة تطوير شاملة تشمل تعزيز البنية التحتية، وتحسين خدمات الإنترنت، وتطوير منظومة الأمن والكاميرات، إلى جانب تجهيز الملاعب ومرافق الأنشطة الطلابية، وذلك وفق جدول زمني دقيق يضمن سرعة التنفيذ.

عفيفي يتفقد المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق بعد واقعة طرد الطالبة،فيتو

واختتم جولته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في مستوى الخدمات داخل المدن الجامعية، بما يعكس كفاءة الإدارة الجامعية وحرصها على توفير بيئة تعليمية ومعيشية متكاملة للطلاب.

عفيفي يتفقد المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق بعد واقعة طرد الطالبة،فيتو

طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها تدني مستوى الطعام والجامعة تفتح تحقيقا

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين طالبات المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، تم طرد إحدى الطالبات من السكن الجامعي بعد نشرها منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح فيه تدهور أوضاع التغذية داخل المدينة، وتعرض الطالبات لما وصفته بـ"الإهمال غير الإنساني".

تقديم دواجن غير مطهية بشكل كافٍ

الطالبة أكدت عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الوجبات المقدمة يوميًا داخل سكن المدينة الجامعية بالزقازيق تحتوي على حشرات ودود داخل الخضار والخبز، بالإضافة إلى تقديم دواجن غير مطهية بشكل كافٍ، وبعضها يحتوي على دماء وريش، كما تم العثور على "طوب" في الأرز أكثر من مرة، ما يثير القلق حول مدى الرقابة على جودة الطعام داخل السكن.

وأضافت أن إدارة المدينة الجامعية تمنع الطالبات من إدخال طعام خارجي أو من منازلهن، مما يضطرهن لتناول وجبات غير صالحة، رغم قدوم بعضهن من سفر طويل.

عفيفي يتفقد المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق بعد واقعة طرد الطالبة،فيتو

توقيع إقرار إخلاء من المدينة الجامعية بالإكراه

وبعد نشرها لهذه التفاصيل، تم سحب كارنيه السكن الخاص بها وإجبارها على توقيع إقرار إخلاء بالإكراه، مع تهديدات صريحة بإلحاق الضرر بمستقبلها الجامعي.

الطالبة أكدت أنها لن تصمت، وأن عددًا من زميلاتها قررن أيضًا إيصال صوتهن للمسؤولين، للمطالبة بحقوقهن في معيشة كريمة داخل السكن الجامعي بالزقازيق.

ويُطالب أولياء الأمور والطالبات بسرعة التدخل من قِبل الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين وضمان سلامة الطالبات وحقوقهن.

طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها عن سوء جودة الطعام والجامعة تفتح تحقيقا،فيتو



فتح تحقيق جامعي بعد طرد طالبة إثر اكتشافها دودة في طعام المدينة الجامعية

أكد مصدر مسئول بجامعة الزقازيق فتح تحقيق رسمي في واقعة طرد إحدى الطالبات، وذلك بعد أن أثارت شكوى الطالبة بشأن عثورها على دودة في وجبة الطعام المُقدمة داخل المدينة الجامعية جدلًا واسعًا.

ويأتي هذا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين إن ثبتت التجاوزات.

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