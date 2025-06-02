فوائد الكركديه، يحسن وظائف الكبد ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد الكركديه ، الكركديه من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب شعبى فى مصر والوطن العربي وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الكركديه، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بفاعليته فى علاج ضغط الدم المرتفع.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركديه، هو نبات عشبي مشهور بأزهاره الجميلة ولونه الأحمر القاني، ويستخدم على نطاق واسع في تحضير المشروبات الساخنة والباردة، ويعرف الكركديه بعدة أسماء في الوطن العربي مثل "الغجر" و"القرقديب"، ويتميز بطعمه اللاذع والمنعش، فضلا عن احتوائه على العديد من العناصر المفيدة التي جعلته مشروب مفضل في الطب الشعبي والحديث على حد سواء.

فوائد الكركدية للصحة

فوائد الكركدية للصحة

واضافت أن من فوائد الكركديه للصحة:-

الكركديه من أكثر المشروبات الطبيعية فاعلية في خفض ضغط الدم المرتفع، فقد أظهرت دراسات علمية أن شرب شاي الكركديه بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف إلى متوسط في ضغط الدم، ويعتقد أن هذه الفائدة تعود إلى تأثيره المدرللبول وقدرته على توسيع الأوعية الدموية، ولكن يجب على مرضى الضغط المنخفض الحذر من تناوله بكميات كبيرة.

يحتوي الكركديه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والأنثوسيانين، وهي مركبات تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا وتسرع الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

أشارت أبحاث إلى أن الكركدية قد يساعد في تحسين وظائف الكبد وحمايته من التلف الناتج عن تراكم الدهون أو السموم، وقد يساهم كذلك في تقليل مستويات إنزيمات الكبد المرتفعة، مما يدل على دوره المحتمل في تحسين صحة هذا العضو الحيوي.

يستخدم الكركدية في الطب التقليدي كمساعد على الهضم، إذ يساعد في تهدئة المعدة وتحفيز إنتاج العصارات الهضمية، كما يعمل كملين خفيف مما يخفف من الإمساك.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم في خفض الدهون الثلاثية المرتفعة في الدم.

يعتقد أن الكركدية يساهم في تقليل امتصاص النشويات والدهون، مما قد يساعد في التحكم في الوزن، كما أن احتواءه على مضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول يعزز من معدل الأيض، ما يساعد في حرق السعرات الحرارية.

الكركدية غني بفيتامين C ومركبات مضادة للالتهابات، مما يدعم جهاز المناعة في مقاومة الأمراض، خاصة نزلات البرد والإنفلونزا.

أظهرت بعض الدراسات أن الكركدية يمتلك خصائص مهدئة قد تساعد في تخفيف التوتر العصبي والقلق، وتحسين جودة النوم والمزاج العام.

طريقة تحضير مشروب الكركدية

يمكن تحضير الكركديه بطريقتين:

البارد: ينقع الكركديه المجفف في ماء بارد لمدة 8–12 ساعة، ثم يصفى ويشرب مع إضافة السكر أو العسل حسب الرغبة.

الساخن: يغلى الماء، ثم يضاف الكركدية ويترك لبضع دقائق قبل التصفية، يمكن تناوله ساخنا أو تبريده لاحقا.

محاذير تناول الكركدية

وتابعت، أنه رغم فوائده العديدة، يجب الانتباه إلى النقاط التالية:

انخفاض ضغط الدم، الكركدية قد يسبب هبوط في الضغط لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغط منخفض.

الحمل والرضاعة، لا ينصح بتناول كميات كبيرة من الكركدية خلال الحمل أو الرضاعة دون استشارة الطبيب.

تداخل الأدوية، قد يتفاعل الكركدية مع بعض الأدوية مثل مدرات البول، وأدوية الضغط والسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.