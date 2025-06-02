تكليف العميد أحمد السيد بتسيير أعمال المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي العميد أحمد السيد، لتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، خلفا للمحاسب هاني حجازي.

تجدر الإشارة إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في شهر يونيو 2024، بتعيين المصرفي هاني حجازي رئيس قطاع الاستثمار السابق بالبنك الزراعي المصري، مديرا تنفيذيا للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهو مصرفي آخر ينضم لوزارة الزراعة بعد السيد القصير وزير الزراعة القادم من القطاع المصرفي ومجموعة من مستشاريه الحاليين بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.