بعد فوزه برئاسة بولندا، من هو كارول ناوروتسكي؟

فاز المرشح القومي اليميني المتشدد كارول ناوروتسكي بمنصب رئيس الجمهورية البولندية، اليوم الاثنين، بعد معركة انتخابية محتدمة، حصل فيها على 50.89% من الأصوات، متفوقًا بفارق ضئيل على منافسه رافال تشاسكوفسكي، رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي، الذي حصد 49.11%، وفقًا للنتائج الرسمية.

ويأتي فوز ناوروتسكي بمثابة انتصار كبير لحزب "القانون والعدالة" (PiS) الحاكم، وداعميه من معسكر اليمين القومي، في مواجهة مرشح الوسط المدعوم من رئيس الوزراء دونالد توسك.

من هو كارول ناوروتسكي؟

ناوروتسكي، البالغ من العمر 42 عامًا، وُلد في مدينة غدانسك الساحلية، المدينة التاريخية التي شهدت شرارة الحرب العالمية الثانية ومهد حركة "التضامن" التي أسقطت الشيوعية في بولندا.

رغم عدم شغله لأي منصب منتخب سابقًا، برز ناوروتسكي كمؤرخ مثير للجدل بميول قومية صارمة، وسجل حافل بالمشاجرات المرتبطة بكرة القدم، إضافة إلى علاقاته القوية مع جماهير "ليخيا غدانسك" المتشددة. وقد تلقى تدريبه المهني في المجمع الصناعي الذي نشأت فيه حركة "التضامن".

رئيس مثير للجدل

قبل ستة أشهر فقط، لم يكن ناوروتسكي معروفًا خارج الأوساط الأكاديمية والرياضية، إلا أن حملته الشعبوية، مدعومة بآلة إعلامية قوية من الحزب الحاكم، نجحت في تحويله إلى رمز لـ"بولندا القوية" في نظر ناخبي اليمين.

غير أن هذه الصعود السريع لم يخلُ من الجدل، إذ اتُهم ناوروتسكي بفضائح عدة، أبرزها علاقته بـ"جماعات مشاغبة متطرفة"، ومشاركته في معارك شوارع عام 2009، فضلًا عن واقعة حصوله على شقة من رجل مسن مقابل وعد برعايته، لكنه لم يفِ بوعده. ورغم أن هذه القضايا كانت كفيلة بإنهاء مستقبل أي مرشح تقليدي، إلا أن أنصار ناوروتسكي اعتبروه "شهيدًا سياسيًا" في وجه "حملة تشويه منظمة".

دعم دولي وانتقادات داخلية

ورغم الانتقادات الواسعة، نال ناوروتسكي دعمًا واضحًا من شخصيات دولية، أبرزها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي رأت في فوزه ضمانًا لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في بولندا.

في المقابل، وصفه دبلوماسي أوروبي بأنه سيكون "كابوسًا" لرئاسة البلاد، فيما غرّد الرئيس الأسبق ليخ فاونسا قائلًا: "أي مرشح آخر إلا ناوروتسكي!".

تحديات أمام الحكومة

بصفته رئيسًا، يتعهد ناوروتسكي باستخدام صلاحياته لتعطيل خطط حكومة الوسط بقيادة دونالد توسك، ما يُنذر بتصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في بولندا.

وفيما يعتبره حزب "القانون والعدالة" امتدادًا لمشروعهم السياسي، ترى المعارضة والمجتمع المدني فيه تهديدًا للمسار الديمقراطي الذي سلكته بولندا منذ سقوط الشيوعية.

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