تجهيز 5796 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر بالشرقية

أعلنت مديرية أوقاف محافظة الشرقية عن تجهيز 5796 مسجدًا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد لتأدية صلاة العيد.

تجهيز 790 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأراضي فضاء لإقامة شعائر صلاة العيد

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بأنه فى إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك تم تجهيز 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأراضي فضاء لإقامة شعائر صلاة العيد كما تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويا، مع تكليف إمامين أساسي واحتياطى من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، لإمامة المصلين فى صلاة العيد.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف

وأضاف وكيل الوزارة، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتستعرض «فيتو» أهم المساجد الكبرى التي تقام صلاة العيد بها بمحافظة الشرقية:

- مسجد الفتح وعبدالعزيز رضوان بمدينة الزقازيق

-مسجد سادات قريش وعمرو بن العاص بمركز بلبيس

-مسجد النصر بمركز الحسينية

-مسجد أبو زيد كريم بالقنايات

-مسجد الأشرف قايتباي بمدينة القرين

-مسجد أبو عبيدة الجراح بمركز منيا القمح

-مسجد عمر بن الخطاب والمدينة المنورة بالعاشر من رمضان-

مسجد أبو عبيدة الجراح بمركز منيا القمح.

- مسجد ابو العلا حسان والسكة الحديد بمركز ابوحماد

كما تستعرض«فيتو» أبرز ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في الشرقية

-الساحة الشعبية في بلبيس.

- الساحة الشعبية في فاقوس

-الساحة الشعبية بمركز أبوحماد

-ساحة مجلس الأمناء والرواد والسلطان عويس بمدينة العاشر من رمضان.

- ساحة ديرب نجم.

- ساحة مركز شباب الإبراهيمية.

- ساحة مركز شباب ههيا.

- ساحة مركز شباب فاقوس والساحة الشعبية.

- ساحة مركز شباب الحسينية.

- ساحة مركز مشتول السوق.

- الساحة الشعبية كفر الحصر

-أرض فضاء بقرية الشبانات التابعة مركز الزقازيق

-الاستاد الرياضي بمدينة الزقازيق

- ملعب شباب شبرا النخلة

- أرض السوق بقرية شبرا النخلة مركز بلبيس

- ساحة العشيرة المحمدية بمدينة الإبراهيمية

-ساحة كفر الأشراف

ضوابط صلاة عيد الفطر 2025.. الأوقاف تخصص 6240 ساحة في المحافظات.. منع أي استغلال سياسي أو حزبي.. تخصيص أماكن محددة للنساء.. والتشديد على عدم تداخل الصفوف

وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 6240 ساحة على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تستوعب أعدادًا كبيرة من المصلين، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الجميع لأداء الصلاة في أجواء منظمة تليق بهذه المناسبة المباركة.

وأكدت الوزارة أنها أعدّت خطة شاملة لضمان خروج الصلاة في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والروحانية، حيث تم تهيئة الساحات والمساجد الكبرى بكافة الوسائل التي تضمن راحة المصلين، بما يشمل توفير أنظمة صوتية متطورة، وإعداد أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تكليف نخبة من الأئمة المتميزين بإلقاء خطبة العيد، بما يعكس مقاصد هذه الشعيرة المباركة، ويركز على معاني الرحمة والتواصل الاجتماعي.

الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر في الساحات

وشددت وزارة الأوقاف على تحقيق أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل الساحات والمساجد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول والخروج دون أي تزاحم، مع التأكيد على منع أي استغلال سياسي أو حزبي للساحات، والتشديد على أن العيد مناسبة للعبادة والفرحة والتواصل الاجتماعي في إطارها الديني، بعيدًا عن أي مظاهر توظيف غير لائقة.

كما خصصت الوزارة أماكن مستقلة للنساء في جميع الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة العيد، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تداخل الصفوف بين الرجال والنساء، وتكليف الواعظات المعتمدات بالإشراف على ترتيب مصليات السيدات، والتفاعل مع أي استفسارات دينية خلال الصلاة، بما يعزز أجواء الراحة والسكينة للجميع.

وأوضحت الوزارة أن صلاة العيد ليست مجرد عبادة تؤدى، بل هي مناسبة إيمانية عظيمة تعزز قيم المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع، لذا فإن الجهود التي بُذلت في الإعداد والتنظيم تهدف إلى تمكين المصلين من أداء صلاتهم في أجواء تتسم بالراحة والنظام، ليكون العيد فرصة حقيقية لنشر الفرحة وترسيخ معاني الإخاء والتكافل بين الجميع.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بتهنئة الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلة الله (عز وجل) أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويجعل أيام العيد أيام سرور وفرح وتواصل ورحمة بين أبناء الوطن.

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