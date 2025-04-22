الأوقاف تكشف حقيقة إحالة أمام مسجد للتحقيق بسبب معرض أدوات منزلية بالشرقية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول منشورات مفادها قيام موظف بمديرية أوقاف الشرقية ويدعى ؛ ا.م؛ إمام وخطيب مسجد بتحويل مسجد بدائرة مركز أبوكبير محافظة الشرقية لمعرض أدوات منزلية وإحالة المذكور للتحقيق.

مديرية أوقاف الشرقية توضح حقيقة إقامة معرض للأدوات المنزلية داخل مسجد

ومن جانبه كشف مصدر موثوق به بمديرية أوقاف محافظة الشرقية لفيتو تفاصيل الواقعة قائلا: الواقعة حدثت بدار مناسبات ملحقة بالمسجد المسجد الكبير القديم بقرية كفر هربيط التابع لإدارة أوقاف أبو كبير غرب ولمدة ٢٤ ساعة فقط وليس المسجد كما أشيع على السوشيال ميديا، لافتًا أنه لم يتم إحالة المسؤول للتحقيق بل تم تحذيره فقط بعدم تنظيم أي فعاليات مستقبلا بدار المناسبات إلا بعد الرجوع للمديرية.

وكيل أوقاف الشرقية في خطبة الجمعة: الأوطان تبنى بيد الشرفاء والمخلصين

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، إن أمانة الصانع والعامل لا تنطلق من دافع ديني فحسب بل تنطلق من دافع وطني، فالإنسان الذي يتخلق بالأمانة في عمله بكل ما وكل به فهو وطني شريف، والأوطان تبنى بيد الشرفاء والمخلصين المفلحين.

وأضاف في خطبة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس: "وطننا يحتاج منا إلى كل جهد مخلص أمين يراقب الله عز وجل في كل أموره وكل أحواله، ويكفي الأمين فخرا وعزا وشرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد له بكمال الإيمان وتمام الإسلام، فقال سيدنا المعصوم: “لا إيمان لمن لا أمانة له.. ووطننا يحتاج إلى الأمناء والصانع والعامل الأمين ويحتاج إلى كل مخلص أمين لإن الإيمان إذا تحقق في المجتمع سادت فيه روح التعاون والتكافل وسائر الخصال الإسلامية الحميدة التي جاء بها الإسلام”.

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