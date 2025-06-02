الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

28706 مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت  الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة جهودها المكثفة لضبط المخالفات وتطبيق القانون على قائدي المركبات.

 

تحرير أكثر من 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة

 

وأسفرت الحملات المرورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط (40074) مخالفة مرورية متنوعة، وتضمن أبرز هذه المخالفات 884 مخالفة سير بدون تراخيص، 19 دراجة نارية مخالفة، 28706 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6 مخالفات لمواقف عشوائية، 2 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 9 ملايين جنيه

حملات تموينية على المخابز تضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تكثيف الحملات المرورية بجميع الطرق والميادين، والعمل على تيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، إلى جانب الحد من الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الحركة المرورية الحد من الحوادث تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات تكثيف الحملات المرورية

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 9 ملايين جنيه

حملات تموينية على المخابز تضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

حالة المرور اليوم، سيولة نسبية وكثافات محدودة ببعض المحاور

الشيطان يكمن في توك توك، شاب يقتل والده بشبرا الخيمة (تفاصيل)

فحص 44 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات

غلق كلي لمنزل كوبري القبة باتجاه ميدان الحدائق لأعمال التطوير

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ أحكام قضائية

الأكثر قراءة

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة (فيديو)

مسألة كرامة، الزمالك يستعد لتحرك جديد ضد زيزو

مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى

بعد تسريب الامتحان الأساسي والبديل، تأجيل مادة الجبر للشهادة الإعدادية بأسيوط للأربعاء المقبل

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

6 أضرار للإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى، الصحة توضح

أول ظهور للمصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في أمريكا (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية