28706 مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة جهودها المكثفة لضبط المخالفات وتطبيق القانون على قائدي المركبات.

تحرير أكثر من 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات المرورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط (40074) مخالفة مرورية متنوعة، وتضمن أبرز هذه المخالفات 884 مخالفة سير بدون تراخيص، 19 دراجة نارية مخالفة، 28706 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6 مخالفات لمواقف عشوائية، 2 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تكثيف الحملات المرورية بجميع الطرق والميادين، والعمل على تيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، إلى جانب الحد من الحوادث.

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