أوقاف الشرقية تُنظم قافلة دعوية كبرى بمساجد مدينة بلبيس

أكد الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بـمساجد مدينة بلبيس وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

المشاركون فى القافلة

ضمت القافلة بين أعضائها الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة، والأستاذ الدكتور شعبان محمد علي كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية وفضيلة الأستاذ الدكتور هشام منصور عبد الحي أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية والدكتور إبراهيم محمد حسانين أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ سعيد عبد الدايم مدير عام منطقة وعظ الشرقية.

نشر المنهج الوسطي

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف أن القافلة الدعوية جاءت فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

المشاركون بالقافلة ببلبيس - فيتو

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

دور مديرية أوقاف الشرقية

مشيدًا بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

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