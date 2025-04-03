قضايا شغلت الرأي العام في عيد الفطر 2025.. أبرزها: سيدة تدعي زواج عرفي بين طلاب إعدادى الشرقية والتعليم ترد.. استشهاد نقيب شرطة بالأقصر.. هجوم نمر بسيرك على عامل وبتر ذراعه

شهدت أيام عيد الفطر المبارك عدة قضايا شغلت الرأي العام قامت على إثرها الأجهزة الأمنية بمطاردة أبطالها المجرمين وضبطتهم.



استشهاد ضابط الأقصر

توفى أمس الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مداهمة أمنية يوم الجمعة الماضية.



أحداث واقعة إصابة نقيب الشرطة في الأقصر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن إصابة النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث طيبة الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بطلق ناري في الوجه خلال مداهمة أمنية للقبض على الخارجين عن القانون بناحية الحمادين بمركز الزينية التابع لدائرة طيبة الأمنية.



وعلى الفور نقل الضابط المصاب إلى العناية المركزة وظل بها لمدة 6 أيام، حيث وافته المنية اليوم، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان شهيد الواجب عصر اليوم الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا.

سيدة تدعي وجود زواج عرفي بين طلاب الإعدادية

زواج عرفي بين طلاب الشرقية، كان قد أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك الساعات الماضية عن انتشار الزواج العرفي بين طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية بهدف إقامة علاقة جنسية بينهم حالة من الجدل بين النشطاء.

أول تعليق من وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بشأن الواقعة

بدورها تواصلت "فيتو"مع محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية للتعليق على مقطع الفيديو المتداول والذى أكد لنا، أن المديرية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى من أولياء الأمور أو من الإدارات التعليمية بشأن حدوث زواج عرفي بين طلاب المرحلة الإعدادية وأن ما ذكرته السيدة عبر مقطع الفيديو المتداول هدفه إثارة البلبلة والفزع في المجتمع وتكدير السلم العام وإظهار المجتمع بشكل سيئ قائلا: “ليست معلمة ولا نعلم عنها شيئا.. وعلى الجهات المعنية ضرورة التدخل ومحاسبتها بالقانون”.

من جانبه شرح الخبير القانوني إسماعيل بركة المحامي مصير السيدة التي نشرت الفيديو وقال: إن هذا الكلام المتداول بلسان السيدة في حال عدم وجود دليل معتبر قانوني لديها يضعها تحت المسئولية الجنائية في عدة صور نذكر منها التعدي على ثوابت المجتمع المصري وعاداته وتقاليده وإحداث بلبلة فكرية عند أفراده وإثارة الشك في الأبناء بطريقة خاطئة.

وأشار بركة أن كل هذه الأمور وإن كانت في الأصل هي جرائم أخلاقية إلا أن القانون قد وضع لها عقوبات أيضا قد تصل فيها العقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلا عن الغرامة لما فيه من جرائم قذف وسب علني ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت من أخبار كاذبة تسيء للأسر المصرية.

هجوم نمر بسيرك على عامل في طنطا

شهد السيرك المقام بمدينة طنطا هجوم نمر مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم الأسد العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل ساحة العرض، الأمر الذى أدى لحدوث تهتك شديد في ذراعه وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفًا على حياتهم.

وكشف الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، عن بتر ذراع أحد العمال المساعدين بالسيرك بمدينة طنطا بعد أن تعرض لهجوم من أحد النمر أثناء عرض لعدد من الأسود والنمور، تسبب في حدوث إصابات بالغة في ذراعه، وتهتك تام في العضلات والأوردة والشرايين



وأوضح " الشبيني" أنه تم بتر الذراع من فوق الكوع، حيث أن المصاب تعرض للعض من النمر عدة مرات في عدة أماكن بالذراع بداية من الكوع وحتى كف اليد، نتج عنه حدوث تهتك كامل في عضلات الذراع وتهتك كامل في الشرايين والأوردة المغذية للذراع، وتهتك في جميع الأربطة المتصلة بعظمة الساعد.

وأكد أن الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية أكد صعوبة ترك الذراع في وضعه الحالي كون في حالة تركه سيترتب عليه حدوث غرغرينا للمريض، وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، مبينًا أن الأطباء لم يجدوا بديلًا لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والأوردة والعضلات الموجودة في الذراع والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة ويخضع للمتابعة داخل المستشفى.

فتاة تنتقم من شاب اغتصبها وصورها

وفي مدينة 6 أكتوبر اعترف “3 فتيات وشابين” بالاعتداء على شاب، وتصويره في أوضاع مخلة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقاما منه لاغتصابه إحداهن وتصويرها وابتزازها.

وكشف المتهمون أن فتاة منهم استدرجته بحجة إقامة علاقة غير شرعية معه بشقتها مقابل مبلغ مالي، وفور وصوله فوجئ بوجود فتاتين وشابين، بصحبة الفتاة الأولى، فهددوه واعتدوا عليه، ثم صوروه في أوضاع مخلة، واستولوا منه على مبلغ مالي، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه، للانتقام منه بعد التعدي علي إحدى الطالبات.



تحقيقات موسعة مع 3 طالبات وشابين

كشفت التحقيقات أن الشاب السوري اغتصب طالبة جامعية وصورها خلسة بغرض ابتزازها ماديا، وأوضحت التحقيقات أن الطالبة "ش" بعد تلقيها تهديدات من الشاب، استنجدت بزملائها من محافظة المنيا للانتقام منه، واستدرجوه إلى الشقة تحت ذريعة اللقاء مع فتاة.



وعندما وصل الشاب إلى الشقة، اكتشف أنه وقع في فخ، حيث كانت الطالبة المتضررة بصحبته وآخرين، حيث قاموا بتصويره عاريا انتقاما لهتكه عرض الطالبة، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 4000 جنيه



مقتل معلم بطلق طائش في بورسعيد

ساد الحزن بين أهالي محافظة بورسعيد في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إثر وقوع حادث مروع راح ضحيته رجل بعد إصابته بطلق ناري طائش في ظروف غامضة.

وتبين أن المجني عليه يدعى "محمد على على عثمان " ويبلغ من العمر 55 عاما، وهو معلم بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية ومشهود له بالاحترام والكفاءة.

الضحية كان يشتري وجبة الإفطار لأبنائه

وحسب أقوال شهود العيان فإن الضحية كان يلقي القمامة، وفي طريقه لشراء فطار لأسرته، حيث تم إطلاق النار عليه بطريق الخطأ.

وأوضحت التقارير أن هناك سيارة مجهولة الهوية كانت تطارد دراجة نارية، مما أدى إلى إطلاق النار وتوفى الضحية في الحال.

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