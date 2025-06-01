الصحة اللبنانية تعلن سقوط شهيد في غارة إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم عن سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة أرنون جنوبي البلاد.

وشن الطيران الإسرائيلي صباح الأحد غارة على سيارة في بيت ليف جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية عن «غارة من مسيرة اسرائيلية على بلدة بيت ليف في جنوب لبنان».

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أن الغارة أسفرت عن سقوط جريح واتجهت سيارات الإسعاف فورًا إلى موقع الحادث.

ولا تُعد هذه الغارة الأولى من نوعها في جنوب لبنان خلال الأسابيع الماضية، بل جاءت ضمن سلسلة اغتيالات واستهدافات جوية نفذتها طائرات ومسيّرات إسرائيلية ضد قيادات وناشطين في حزب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.