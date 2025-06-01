الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

الصحة اللبنانية تعلن سقوط شهيد في غارة إسرائيلية

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم عن سقوط  شهيد في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة أرنون جنوبي البلاد.

وشن الطيران الإسرائيلي صباح الأحد غارة على سيارة في بيت ليف جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية عن «غارة من مسيرة اسرائيلية على بلدة بيت ليف في جنوب لبنان».

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أن الغارة أسفرت عن سقوط جريح واتجهت سيارات الإسعاف فورًا إلى موقع الحادث.

ولا تُعد هذه الغارة الأولى من نوعها في جنوب لبنان خلال الأسابيع الماضية، بل جاءت ضمن سلسلة اغتيالات واستهدافات جوية نفذتها طائرات ومسيّرات إسرائيلية ضد قيادات وناشطين في حزب الله.

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