الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم اغتيال أحد عناصر حزب الله جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

 زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اغتال أحد عناصر حزب الله اللبناني في غارة جوية استهدفته في أثناء محاولته إعادة تأهيل موقع تابع للحزب في جنوب لبنان.

 

جيش الاحتلال يزعم اغتيال أحد عناصر حزب الله

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخايأدرعي، إن الطائرة المقاتلة استهدفت العنصر في منطقة جبل شقيف، حيث كان يعمل على "إعمار موقع استخدم سابقًا لإدارة النيران والدفاع في حزب الله".

 

وواصل أدرعي مزاعمه، أن النشاط داخل هذا الموقع يمثل "خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، لافتًا إلى أنه تم استهداف الموقع نفسه عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.

في الوقت ذاته، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بمقتل موظف في بلدية النبطية الفوقا جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة.

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