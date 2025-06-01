غارات إسرائيلية تدمر 3 مبان سكنية بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بأن غارات إسرائيلية دمرت 3 مبان سكنية في منطقتي الشيخ رضوان والصفطاوي شمالي مدينة غزة.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة، و5 حالات موت سريري.

صحة غزة: 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي

وأوضحت الوزارة أن الإصابات بحاجة عاجلة لوحدات الدم، وأن الوضع الصحي كارثي، خصوصا بعد خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.

وكان جهاز الإغاثة الطبية في غزة، اعلن اليوم الأحد، ان مواقع توزيع المساعدات غير آمنة، وان إسرائيل تجبر المواطنين على الوصول إليها.

الإغاثة الطبية في غزة: مواقع توزيع المساعدات غير آمنة

وقال جهاز الإغاثة الطبية: الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة هي الأكفأ في توزيع المساعدات، ولا مبرر للاحتلال في قصف المواطنين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وأضاف الجهاز: أن الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء والمصابين كما ان شمال قطاع غزة محروم كليا من وصول المساعدات.

واستهدفت إسرائيل نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل في رفح جنوب غزة، وفق ما أفاد مسعفون من القطاع الفلسطيني، اليوم الأحد.

فخلال تجمع مئات الفلسطينيين فجرًا عند منطقة المواصي من أجل تسلم مساعدات غذائية، سمع دوي إطلاق نار، فهرع المتجمهرون هربًا من القصف، حسب ما أكد شهود عيان.

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