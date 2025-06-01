الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب بالكنيست الإسرائيلي: يجب إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن النائب بالكنيست الإسرائيلي رون بن باراك قوله: يجب إنهاء الحرب على غزة، وعدم تجاهل إعادة ترميم حماس لصفوفها.

وأضاف باراك: لا يوجد شيء اسمه النصر المطلق، ويمكننا النظر لما يجري بالضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا.

 إسرائيل تستخدم المساعدات بغزة أداة للتهجير

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود: البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية غير مجدية.

 

txt

لابيد: إسرائيل ستستخدم أموال دافعي الضرائب لسكان القطاع إذا احتلت غزة

وتابعت: إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي واستغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

واستطردت قائلة: إسرائيل تتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها.

واستهدفت إسرائيل نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل في رفح جنوب غزة، وفق ما أفاد مسعفون من القطاع الفلسطيني، اليوم الأحد.

فخلال تجمع مئات الفلسطينيين فجرًا عند منطقة المواصي من أجل تسلم مساعدات غذائية، سمع دوي إطلاق نار، فهرع المتجمهرون هربًا من القصف، حسب ما أكد شهود عيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل غزة رفح

مواد متعلقة

لابيد: إسرائيل ستستخدم أموال دافعي الضرائب لسكان القطاع إذا احتلت غزة

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

طمس الباركود وترك بيانات اللجنة، صورة امتحان الدراسات المتداولة تكشف ناشرها

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 5 محافظات على "تليجرام"

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية