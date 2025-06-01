نائب بالكنيست الإسرائيلي: يجب إنهاء الحرب على غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن النائب بالكنيست الإسرائيلي رون بن باراك قوله: يجب إنهاء الحرب على غزة، وعدم تجاهل إعادة ترميم حماس لصفوفها.

وأضاف باراك: لا يوجد شيء اسمه النصر المطلق، ويمكننا النظر لما يجري بالضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا.

إسرائيل تستخدم المساعدات بغزة أداة للتهجير

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود: البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية غير مجدية.

وتابعت: إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي واستغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

واستطردت قائلة: إسرائيل تتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها.

واستهدفت إسرائيل نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل في رفح جنوب غزة، وفق ما أفاد مسعفون من القطاع الفلسطيني، اليوم الأحد.

فخلال تجمع مئات الفلسطينيين فجرًا عند منطقة المواصي من أجل تسلم مساعدات غذائية، سمع دوي إطلاق نار، فهرع المتجمهرون هربًا من القصف، حسب ما أكد شهود عيان.

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