خريطة تلاوات قراء إذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 5 ذو الحجة ١٤٤٦، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

19:03 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم/ القمر/ الرحمن 44 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورتى القمر/ الرحمن 45 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سور مريم / المطففين / العلق 44 ق.



02:52 (قبل الفجر) للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة الأحزاب 30 ق.



الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 28 ق.



الساعة / 10:45 تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتى البقرة - آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 11:17 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 13:33 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 15:10 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتى آل عمران - أول النساء ومدة التلاوة / 28 ق.

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 02:22 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتى النساء - المائدة ومدة التلاوة / 28 ق.



تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 28 ق الساعة / 05:22.



أما الختمة المرتلة



فتذاع في الساعة 01:54 تلاوة للقارئ أحمد محمد عامر من الآية 77 من سورة غافر وحتى الآية 18 من سورة الشورى / 29 ق.

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