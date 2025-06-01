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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات قراء إذاعة القرآن الكريم

تلاوات إذاعة القرآن
تلاوات إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 5 ذو الحجة ١٤٤٦، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

19:03 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سور النجم/ القمر/ الرحمن 44 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورتى القمر/ الرحمن  45 ق.


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سور مريم / المطففين / العلق 44 ق.


02:52 (قبل الفجر) للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة الأحزاب  30 ق.


الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 30  ق.


الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 28 ق.


الساعة / 10:45 تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتى البقرة - آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق.


الساعة / 11:17 / تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوى  ما تيسر من سورة  آل عمران ومدة التلاوة / 29  ق 


الساعة / 13:33 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورة  آل عمران ومدة التلاوة / 29  ق.


الساعة / 15:10 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتى آل عمران - أول النساء ومدة التلاوة / 28  ق. 
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى  ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30  ق.


الساعة / 02:22 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30  ق.


الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتى النساء - المائدة ومدة التلاوة / 28  ق.


 تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 28  ق الساعة / 05:22.


أما الختمة المرتلة


  فتذاع في الساعة 01:54  تلاوة للقارئ  أحمد محمد عامر من الآية 77 من سورة  غافر  وحتى الآية 18  من سورة الشورى /  29  ق.

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خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم فيتو محمد صديق المنشاوي

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