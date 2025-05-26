خريطة تلاوات قراء إذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة يس 30ق
19:05 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /على حجاج السويسى وما تيسر من سورتي القيامة / الإنسان 43ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الواقعة 45ق
024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورة مريم 45ق
02:52(قبل الفجر) للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الشورى 30ق
أما تلاوات المصحف المرتل ليوم الإ ثنين مواقيت إذاعتها كالتالي
الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سور النازعات حتى آخر الغاشية ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصرى / ما تيسر من أول سورة الفجر حتى آخر سورة الناس ومدة التلاوة / 27 ق
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ماتيسر من فاتحة الكتاب وأول البقرة ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 11:17 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 13:32 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 15:13 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سورتى البقرة وآل عمران ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 02:30 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سورتى آل عمران - النساء ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30 ق
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:25
- والتلاوة من آية 256 سورة البقرة إلى آية 6 سورة آل عمران تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / 27ق ومدة التلاوة
يليه فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٢8 والتلاوة من / سورة المائدة من آية 44 إلى آية 82 من سورة المائدة تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق /ومدة التلاوة ٢٣ ق
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة 01:48 تلاوة للقارئ / محمود حسين منصور / سورة الأحزاب كاملة / 29:30 ق
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