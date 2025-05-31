ترتيب فرق الدوري المصري موسم 2024-2025

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار رسميا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 في موسم استثنائي.

وفاز الزمالك علي فاركو 2-0 في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الدولي.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه والثالث على التوالي.

ترتيب الدوري المصري موسم 2024-2025 مجموعة التتويج



1- الأهلي 58 نقطة

2- بيراميدز 56 نقطة

3- الزمالك 47 نقطة

4- المصري البورسعيدي 42 نقطة

5- البنك الأهلي 38 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجت 27 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

ترتيب الدوري المصري موسم 2024-2025 مجموعة الهبوط

1- زد 32 نقطة

2- الجونة 30 نقطة

3- طلائع الجيش 29 نقطة

4- إنبي 27 نقطة

5- مودرن سبورت 26 نقطة

6- الاتحاد السكندري 26 نقطة

7- سموحة 25 نقطة

8- الإسماعيلي 23 نقطة

9- غزل المحلة 23 نقطة



جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

نظام الدوري المصري

وأقيم الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وخاض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وشاركت الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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