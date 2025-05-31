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رياضة

الحضري مشرفا على مدربي حراس المنتخب، قرارات عاجلة بعد اجتماع اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة توصية اللجنة الفنية بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن محمود فايز مشرفا على محللي الآداء بالاتحاد والكابتن عصام الحضري مشرفًا على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية عدا المنتخب الأول.


وقرر مجلس الإدارة اعتبار جلسته مفتوحة لمراجعة البرامج الفنية للمنتخبات الوطنية لوضع الموازنات المالية لذلك، واستكمال مناقشة إجراءات القيد للموسم الجديد.

اتحاد الكرة يعلن فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، د قرر في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غدًا الموافق ١ يونيو وتستمر حتى ١٠ من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.

 

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الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة حلمي طولان عصام الحضري اتحاد الكرة

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