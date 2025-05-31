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رياضة

هل يسافر زيزو مع بعثة الأهلي لأمريكا؟ رد غير متوقع من عضو مجلس الإدارة (فيديو)

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب حقق إنجازات غير مسبوقة، وهناك نظام واضح وكل شخص يعرف دوره، وأيضا هناك نية صالحة في التعامل مع كل الملفات.

 

سر نجاح النادي الأهلي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "سر نجاح النادي الأهلي يكمن في النية الصالحة والعمل بإخلاص، ويعلو صوت الأهلي علينا جميعًا أو كما نحب أن نقول الأهلي فوق الجميع أي جميع أبناء الأحمر، الأولوية في المصلحة للنادي".

 

منظومة النادي الأهلي

وتابع: "لا يتداخل أحد في شغل غيره، ولا يبحث أحد عن اللقطة والجميع يعمل من أجل مصلحة النادي الأهلي، ومجهود كبير يبذل في كل الألعاب".

قصة زيزو مع النادي الأهلي في مونديال الأندية

وبسؤاله عن سفر أحمد سيد زيزو مع بعثة النادي الأهلي إلي أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية، علق "قنديل": “قائمة الأهلي المعلنة والواضحة هي من ستسافر وما أعرفه أن زيزو لاعبا في الزمالك”.
 

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