مدرب بيراميدز: سنثبت أننا فريق جدير بالثقة في مواجهة صن داونز

بيراميدز ضد صن داونز، أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أنه لا يمكن الكشف عن خطط فريقه خلال مواجهة الغد أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المؤتمر الصحفي.

وتابع مدرب بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي: "احنا الفريق الوحيد الذي لعب في بطولتين بوقت واحد وهو دوري الأبطال والدوري المصري".

وتابع: “رأينا قرار رفض رابطة الأندية تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا وسنثبت أننا فريق جدير بالثقة وسنبذل أقصى جهد لنا في مواجهة صن داونز”.



نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز

عقد ظهر اليوم بأحد فنادق التجمع، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل المباراة النهائية، حيث يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي صن داونز اللون الأساسي الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

حكام بيراميدز ضد صن داون في نهائي دوري الأبطال

ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.