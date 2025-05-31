السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك وبيراميدز، تأجيل موعد نهائي كأس مصر نصف ساعة

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن ذلك مع موعد الإفطار ليوم وقفة عرفات.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على مشاركة بطل دوري الكرة النسائية للموسم الحالي في بطولة أبطال أفريقيا موسم 25-2026.

واعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة مسابقات القسم الثالث بشطب اللاعب المعتز بالله عبد النبي لاعب مركز شباب قها في القسم الثالث.

 

اتحاد الكرة يعلن فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غدًا الموافق ١ يونيو وتستمر حتى ١٠ من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك بيراميدز الزمالك وبيراميدز كأس مصر نهائى كأس مصر

مواد متعلقة

الحضري مشرفا على مدربي حراس المنتخب، قرارات عاجلة بعد اجتماع اتحاد الكرة

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري الممتاز

حافلة فريق الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة فاركو

بالأسماء، الزمالك يرفض رسميا تولي 4 حكام إدارة نهائي كأس مصر

شاهد، غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة فاركو في ختام الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الليلة، الزمالك يختتم مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة فاركو

ما تريد معرفته عن الهولندي جيريمي فريمبونج صفقة ليفربول الجديدة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

والد زيزو يدخل في مشادة مع نجم الزمالك بسبب أنباء اقتراب نجله من الأهلي

شاهد، احتفالات وادي دجلة بعد العودة للدوري الممتاز

أمطار غزيرة تضرب مراكز وقري الدقهلية وسط تقلبات جوية حادة (صور)

كهرباء الإسماعيلية يتأهل رسميا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

تأكيدا لـ فيتو، الزراعة تنفي بيع مقرها القديم بالدقي لمستثمر خليجي أو أي جهة أخرى

حقيقة بيع مبنى وزارة الزراعة التاريخي بالدقي.. تحذير "أبوالغار" يجدد الحديث عن أزمة بيع الأصول.. وانتقادات للحكومة بسبب التصرف في ممتلكات الشعب

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية