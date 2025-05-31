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رسميا، إمام عاشور هداف الدوري المصري لموسم 2024-2025

إمام عاشور, فيتو
إمام عاشور, فيتو

ترتيب هدافي الدوري المصري، توج إمام عاشور لاعب الأهلي بلقب هداف الدوري المصري برصيد 13 هدفا خلال موسم 2024-2025. 

وأسدل الستار اليوم السبت 31 مايو علي مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة الزمالك ضد فاركو التي انتهت بفوز الأبيض 2-0.

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2024-2025


1- إمام عاشور، الأهلي، 13 هدفًا.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 12 هدفًا.

3- ناصر منسي، الزمالك، 11 هدفًا.

3- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف.

4- وسام أبوعلي، الأهلي، 10 أهداف.

4- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 9 أهداف.

5- عمرو ناصر، فاركو، 8 أهداف.

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 8 أهداف.

5- محمود زلاكة، سيراميكا، 8 أهداف.

5- شادي حسين، زد، 8 أهداف.

5- صلاح محسن، المصري، 8 أهداف.

5- فيستون ماييلي، بيراميدز، 8 أهداف. 

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 8 أهداف. 

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف.

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 7 أهداف.

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 7 أهداف.

 

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 للمرة الـ 45 في تاريخه والـ3 علي التوالي.

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