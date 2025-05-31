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رياضة

شاهد، الظهور الأول لـ حمدي فتحي في مران الأهلي

حمدي فتحي، فيتو
حمدي فتحي، فيتو

الأهلي، شارك حمدي فتحي لاعب الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من فريق الوكرة القطري  في  تدريبات الأحمر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وقاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن ‏يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري ‏الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي.‏

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كل من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).
• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).
• خوان خوسيه (مدرب حراس).
• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

كما تقرر تعيين عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

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حمدي فتحي الأهلي كأس العالم للأندية

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